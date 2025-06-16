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Скрытые враги в вашем авто: из-за них бензобак пустеет быстрее, чем кошелёк

2:23
Авто

Экономия горючего — вопрос не только бюджета, но и заботы об экологии. Сократив расход топлива, можно не только сберечь деньги, но и снизить количество вредных выбросов. Причём добиться этого можно без сложных манипуляций — достаточно пересмотреть повседневные привычки за рулём.

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Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Планируйте маршрут заранее

Даже самая короткая поездка может стать затратной, если маршрут пролегает через пробки или частые светофоры. Лучше заранее просматривать дорожную ситуацию в навигационных приложениях и выбирать путь с минимальными остановками, без крутых подъёмов и спусков. Плавный рельеф и стабильный поток — ключ к экономии.

Следите за шинами

Низкое давление в шинах — скрытый "пожиратель" топлива. Оно повышает сопротивление качению, заставляя двигатель работать интенсивнее. Давление стоит проверять регулярно, особенно в холодную погоду: при снижении температуры оно падает, даже если вы этого не замечаете. Правильный уровень — по рекомендациям производителя.

Водите без рывков

Плавное ускорение и торможение — настоящее искусство экономии. Резкие движения увеличивают расход топлива и изнашивают узлы автомобиля. Заранее сбрасывайте скорость перед светофором, а не тормозите в последний момент. А если вы едете по трассе — включайте круиз-контроль, он поможет удерживать оптимальный режим.

Не забывайте про техобслуживание

Засорённый воздушный фильтр, старые свечи зажигания или несвоевременная замена масла — всё это мешает двигателю работать эффективно. А значит, топливо будет тратиться впустую. Регулярное техобслуживание позволяет поддерживать авто в форме и избежать лишних расходов.

Важно также следить за состоянием подвески и тормозов: их износ может увеличить сопротивление движению, особенно в городском ритме.

Используйте возможности автомобиля

Современные авто часто оснащаются функциями, созданными для снижения расхода. Система старт-стоп, например, автоматически отключает двигатель на светофорах — это экономит до 10% топлива. Рекуперация энергии при торможении помогает вернуть часть энергии обратно, снижая нагрузку на двигатель.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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