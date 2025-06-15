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Вы включаете кондиционер не вовремя — вот почему воздух в машине становится опасным

1:29
Авто

Когда столбик термометра подбирается к +30, кондиционер в автомобиле превращается из опции в необходимость. Без него в салоне — как в духовке: всё обжигает, дышать тяжело, рулить — тем более. Но есть нюанс: даже опытные водители часто используют его неправильно, и это может навредить не только машине, но и здоровью.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Первая ошибка — спешка после посадки

Зайдя в раскалённую машину, хочется тут же включить охлаждение на полную. Но это — ловушка. Резкий контраст между температурой воздуха и раскалёнными поверхностями приводит к внутренним напряжениям в стекле. Результат — микротрещины в уплотнителях лобового.

Что делать? Откройте окна, дайте горячему воздуху выйти, и только потом запускайте кондиционер. Через пару минут температура в салоне снизится естественным образом, а техника начнёт работать в более щадящем режиме.

Вторая ошибка — перегиб с прохладой

Жарко? Конечно. Но не стоит стремиться к полярным условиям в салоне. Установить +18 при +35 на улице — заманчиво, но вредно. Такой температурный "скачок" может стать причиной простуды, насморка и даже более серьёзных проблем со здоровьем.

Оптимально — разница не более 6-7 градусов. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом не рисковать иммунитетом.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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