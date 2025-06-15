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Одно движение — и машина становится слепой: как не испортить обзор зеркалами

2:07
Авто

Многие водители уверены, что сели за руль, махнули рукой по зеркалам — и всё готово. Но это заблуждение может дорого обойтись: без грамотно настроенных зеркал говорить о хорошей видимости, а значит, и безопасности, не приходится.

Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Ошибки начинаются ещё до старта

Часто водители торопятся и регулируют зеркала буквально на ходу или сразу после запуска двигателя. Но даже идеальные углы ничего не дадут, если вы не устроились удобно за рулём. Всё должно быть в правильной последовательности: сначала настраиваем кресло, а только потом — зеркала.

Главное — не "съесть" обзор

Одна из самых частых и незаметных ошибок — слишком большое отражение кузова в боковых зеркалах. Если вы видите не только крыло, но и дверь — значит, вы теряете часть обзора, в которой легко может скрыться мотоцикл или другой автомобиль. С другой стороны, полностью убирать кузов из поля зрения тоже нельзя — тогда будет сложно ориентироваться в габаритах машины. Оптимально оставить лишь тонкую полоску крыла сбоку.

Салонное зеркало: только дорога, никаких отвлекающих деталей

Внутреннее зеркало должно показывать исключительно то, что происходит сзади. Никаких подголовников, пассажиров или стоек кузова — только чистый вид на дорогу. При этом горизонт лучше расположить чуть выше центра зеркала, чтобы получить сбалансированную картину.

Парковка требует тонкости

Немногие знают, что зеркала можно временно настроить и для парковки. Достаточно чуть опустить их вниз — и вы увидите и бордюр, и свои задние колёса. Это особенно удобно при маневрах в тесных местах. Главное — не забыть вернуть зеркала в обычное положение.

Не настраивайте в движении

Поправлять зеркала во время езды — плохая идея. В постоянно меняющемся потоке невозможно точно выставить угол, да и отвлечение может привести к аварии. Гораздо разумнее сделать всё заранее, ещё до начала движения.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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