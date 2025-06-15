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Сэкономил на бензине — попрощайся с мотором: как плохое топливо уничтожает авто изнутри

3:18
Авто

Топливо дорожает, и у водителей появляется соблазн заправляться где подешевле. Вроде бы разница — всего несколько рублей на литре, но итог может оказаться куда более дорогим. Плохой бензин или дизель наносят реальный вред автомобилю, и чаще всего это заканчивается ремонтом, который обходится в десятки тысяч рублей.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Какие узлы страдают в первую очередь? Вот пять самых уязвимых.

1. Топливный насос: первая жертва экономии

Когда бензин низкого качества, в нём чаще встречаются загрязнения и примеси. В первую очередь они попадают на сетку топливного фильтра. Та быстро забивается, и насосу приходится работать на пределе, чтобы прокачать нужное давление.

Если насос уже не новый, он может выйти из строя буквально после пары таких заправок. А замена топливного насоса — удовольствие не из дешёвых.

2. Форсунки: тонкая техника, которая не прощает ошибок

Форсунки очень чувствительны к качеству топлива. Достаточно пары баков с сомнительной заправки — и точный механизм перестаёт правильно распылять топливо. Это влияет на расход, тягу и стабильность работы двигателя.

Главная проблема — форсунки практически не ремонтируются. Их чаще всего просто меняют. А стоят они дорого, особенно на современных двигателях.

3. Двигатель: закоксовка, нагар и ремонт

Плохой бензин сгорает нестабильно, а значит, оставляет после себя следы.

  • Забиваются поршневые кольца,

  • появляется нагар на поршнях и стенках цилиндров,

  • свечи зажигания теряют работоспособность намного быстрее.

Замена свечей — ещё терпимо. Но когда речь идёт о снятии головки блока, чистке цилиндров, замене прокладок, маслосъёмных колец и других деталей — цена ремонта становится пугающей.

4. Выхлопная система: лямбда-зонд и катализатор

Один из самых дорогих узлов, который страдает от некачественного топлива — каталитический нейтрализатор. Его задача — очищать выхлоп, но при плохом сгорании он быстро забивается.

  • Сначала выходит из строя лямбда-зонд - датчик, который следит за составом выхлопа.

  • Затем катализатор превращается в пробку, через которую двигатель не может "дышать".

В худшем случае — при запуске двигателя катализатор крошится, и его керамические обломки попадают обратно в цилиндры. А это уже не просто ремонт — это серьёзный ремонт двигателя.

5. Итог: дешёвый бензин выходит слишком дорого

Некачественное топливо способно вывести из строя половину двигателя. От топливной системы до выхлопа.
Даже если вы сэкономили 500 рублей на заправке, один только вышедший из строя лямбда-зонд может стоить в 3-5 раз дороже. А уж замена катализатора, ремонт форсунок или двигателя — это уже десятки тысяч.

Заправляться стоит только там, где вы уверены в качестве топлива. Потому что "выгодный" бензин может обернуться самыми дорогими километрами в вашей жизни.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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