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Поехал без этих вещей — готовься страдать: как облегчить себе жизнь во время путешествия на автомобиле

2:25
Авто

Путешествия — это здорово. Но дорога может быть непредсказуемой: пробки, поломки, мелкие неприятности. Хорошая новость в том, что с минимальной подготовкой можно существенно облегчить себе жизнь в пути.

трасса М-11
Фото: commons.wikimedia.org by Marcela (talk) is licensed under GNU Free Documentation License
трасса М-11

Вот несколько полезных вещей и лайфхаков, которые стоит взять на вооружение:

1. Аптечка: не просто формальность

Кажется очевидным, но аптечка — это не просто обязательный набор для техосмотра. В экстренной ситуации она может реально спасти здоровье — вам, пассажирам или другим участникам движения.

Что должно быть внутри:

  • бинты и марля,

  • пластыри,

  • дезинфицирующее средство,

  • антисептические салфетки,

  • и хотя бы базовые обезболивающие.

Важно: регулярно проверяйте срок годности и пополняйте то, что использовалось.

2. Органайзеры — порядок вместо хаоса

Когда в машине всё валяется по салону и багажнику, найти нужное становится квестом. Решение — простое: органайзеры.

  • Один — в багажник: для инструментов, троса, огнетушителя.

  • Другой — в салон: под сиденья или даже на спинки.

  • Маленькие карманы — на двери: для салфеток, зарядок, мелочи.

Плюс — всё компактно, ничего не гремит, и нужные вещи под рукой.

3. Зубная паста для фар? Работает!

Фары стали мутными или потускнели? Есть быстрый способ их освежить.
Нанесите на стекло обычную зубную пасту, аккуратно потрите мягкой тканью и смойте водой.
Результат — чище свет, меньше рассеивания, лучше видимость ночью.

4. Замок замёрз? Возьмите санитайзер

Зимой может случиться всё, в том числе замёрзший замок. Если под рукой нет размораживателя, поможет… гель для рук.

Нанесите немного на ключ, вставьте в замочную скважину — спирт внутри разрушит лёд.
Способ не раз проверен зимой и работает на удивление быстро.

Машина — это больше, чем просто средство передвижения. Это ваше временное пространство, особенно в путешествии. И чем лучше оно организовано, тем спокойнее проходит путь.

Немного подготовки — и вы готовы к любым сюрпризам: будь то затяжная поездка, форс-мажор на трассе или просто нужный пластырь под рукой.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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