Huawei, Xiaomi и Toyota: что скрывает новый союз титанов

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В Китае бьются все рекорды продаж в сегменте так называемых "новых энергетических транспортных средств" — в основном это электромобили и гибриды с возможностью подзарядки. Toyota, долгое время сохранявшая осторожность, решила больше не наблюдать со стороны. На прошедшем Tech Day своей китайской совместной компании GAC Toyota бренд раскрыл амбициозную стратегию, которая может стать началом новой глобальной главы.

Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota

Союзники "божественного уровня" выходят на сцену

"Союзники божественного уровня приходят нам на помощь" — именно так описали суть проекта сами представители компании. Под этой фразой подразумеваются не кто иные, как технологические гиганты Китая, готовые трансформировать автомобиль не только как средство передвижения, но как цифровую платформу. В центре внимания — программное обеспечение, искусственный интеллект и умная интеграция.

Новые партнёры и технологии

GAC Toyota объединяет усилия с Huawei, чья операционная система HarmonyOS будет интегрирована в предстоящую электрическую модель bZ7. Это далеко не единственное технологическое партнёрство: впервые Toyota также будет сотрудничать с Xiaomi. В планах — полная синхронизация автомобиля с экосистемой умных устройств — от колонок и планшетов до носимых гаджетов, чтобы дом и авто общались между собой как единое целое.

Дополняет список Tencent — разработчик будущего голосового помощника на базе ИИ, запуск которого ожидается в серийных моделях к 2028 году. Это уже не просто автомобиль, а цифровое пространство на колёсах.

Платформы нового поколения

Одна из новых платформ уже работает в модели bZ3X — для компактных и среднеразмерных электромобилей. Вторая платформа обещает универсальность: она подходит и для электромобилей, и для plug-in-гибридов, и для решений с удлинённым пробегом (EREV), где бензиновый генератор увеличивает дальность хода.

Китай определяет, как будут выглядеть Toyota по всему миру

Самое важное заявление прозвучало в финале презентации: "Мы будем определять продукты с китайской мудростью, продвигать инновации с китайской скоростью и позволим китайскому рынку вести глобальную эволюцию Toyota".

Это не просто лозунг — это поворот в глобальной стратегии бренда. Китай превращается не в адаптационный рынок, а в лабораторию и двигатель для всей компании. Значит ли это, что умные Toyota с начинкой от Huawei и Xiaomi скоро появятся в Европе? Похоже, это вопрос времени.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

