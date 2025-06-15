Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше

Новая Alfa Romeo Giulia — один из самых ожидаемых автомобилей в линейке бренда. Её дебют изначально был запланирован на весну 2026 года, однако на днях глава Alfa Romeo Санто Фичили подтвердил: запуск откладывается. При этом он опроверг слухи о якобы полной отмене проекта. Модель жива, и работа над ней продолжается — с куда более амбициозными планами, чем раньше.
Точной даты дебюта по-прежнему нет, но по инсайдерской информации модель может появиться в 2027 или даже в 2028 году. Официальные лица пока не готовы обозначить конкретные сроки, что лишь подогревает интерес. И, судя по всему, нас ждёт не просто обновлённая Giulia, а абсолютно новая концепция.
Будущая Giulia сохранит название, но изменится до неузнаваемости. По предварительным данным, кузов станет фастбэком с покатой линией крыши и увеличенным клиренсом. Отдельные дизайнерские решения будут перекликаться с младшей моделью Junior и лимитированным суперкаром Stradale 33. На корме ожидается световая V-образная подпись — фирменная черта нового Stelvio. Габариты модели вырастут благодаря использованию платформы STLA Large, а сборку по-прежнему будут осуществлять на заводе в Кассино.
Одно из главных отличий — расширенная моторная линейка. Если раньше Giulia планировали выпускать исключительно в электрической версии, то теперь стратегия изменилась. Помимо чисто электрических модификаций, включая двухмоторную с мощностью около 1000 л. с., в гамме появятся гибриды (Mild Hybrid, Plug-In Hybrid), а также, возможно, бензиновые и дизельные двигатели. Поговаривали даже о моторе V6 Nettuno от Maserati, но подтверждений пока нет.
Новая Giulia станет одной из самых технологичных моделей бренда. Благодаря платформе STLA Brain автомобиль получит возможность беспроводных обновлений и адаптивных ассистентов водителя. Это шаг к более интеллектуальному и персонализированному управлению, при этом Alfa Romeo обещает сохранить главное — эмоции за рулём, за которые поклонники любят нынешнюю Giulia.
Цены пока не объявлены, но логично ожидать повышения. Особенно это касается электрических версий, где технологии и батареи играют решающую роль. По предварительным оценкам, стартовая цена может составить около 50 000 евро. Всё прояснится ближе к моменту премьеры, особенно с приходом Антонио Филоса в руководство Stellantis.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.