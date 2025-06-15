Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше

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Новая Alfa Romeo Giulia — один из самых ожидаемых автомобилей в линейке бренда. Её дебют изначально был запланирован на весну 2026 года, однако на днях глава Alfa Romeo Санто Фичили подтвердил: запуск откладывается. При этом он опроверг слухи о якобы полной отмене проекта. Модель жива, и работа над ней продолжается — с куда более амбициозными планами, чем раньше.

Фото: Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Alfa Romeo

Когда ждать премьеру

Точной даты дебюта по-прежнему нет, но по инсайдерской информации модель может появиться в 2027 или даже в 2028 году. Официальные лица пока не готовы обозначить конкретные сроки, что лишь подогревает интерес. И, судя по всему, нас ждёт не просто обновлённая Giulia, а абсолютно новая концепция.

От классики к смелому фастбэку

Будущая Giulia сохранит название, но изменится до неузнаваемости. По предварительным данным, кузов станет фастбэком с покатой линией крыши и увеличенным клиренсом. Отдельные дизайнерские решения будут перекликаться с младшей моделью Junior и лимитированным суперкаром Stradale 33. На корме ожидается световая V-образная подпись — фирменная черта нового Stelvio. Габариты модели вырастут благодаря использованию платформы STLA Large, а сборку по-прежнему будут осуществлять на заводе в Кассино.

Электричество и не только

Одно из главных отличий — расширенная моторная линейка. Если раньше Giulia планировали выпускать исключительно в электрической версии, то теперь стратегия изменилась. Помимо чисто электрических модификаций, включая двухмоторную с мощностью около 1000 л. с., в гамме появятся гибриды (Mild Hybrid, Plug-In Hybrid), а также, возможно, бензиновые и дизельные двигатели. Поговаривали даже о моторе V6 Nettuno от Maserati, но подтверждений пока нет.

Умная начинка для водителя

Новая Giulia станет одной из самых технологичных моделей бренда. Благодаря платформе STLA Brain автомобиль получит возможность беспроводных обновлений и адаптивных ассистентов водителя. Это шаг к более интеллектуальному и персонализированному управлению, при этом Alfa Romeo обещает сохранить главное — эмоции за рулём, за которые поклонники любят нынешнюю Giulia.

Что по ценам

Цены пока не объявлены, но логично ожидать повышения. Особенно это касается электрических версий, где технологии и батареи играют решающую роль. По предварительным оценкам, стартовая цена может составить около 50 000 евро. Всё прояснится ближе к моменту премьеры, особенно с приходом Антонио Филоса в руководство Stellantis.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

