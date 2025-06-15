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Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску

2:55
Авто

Контроль давления в шинах — одна из самых недооценённых, но критически важных обязанностей каждого водителя. Именно шины — единственный контакт автомобиля с дорогой. И если этот контакт нарушен, всё остальное может потерять смысл. При правильном давлении автомобиль ведёт себя предсказуемо, эффективно тормозит, и ваша поездка становится не только комфортной, но и безопасной.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Давление влияет на всё - от расхода до торможения

Мало кто знает, но неправильное давление напрямую влияет не только на управляемость, но и на экономичность. Перекачанные или, наоборот, спущенные шины увеличивают износ, ухудшают сцепление с дорогой и способствуют повышенному расходу топлива. Каждая модель автомобиля требует своего давления — обычно от 2,2 до 2,3 бар для седанов и около 2,4 бар для кроссоверов и внедорожников. Но лучше всего сверяться с руководством пользователя или с заводской наклейкой, которая чаще всего расположена на дверной стойке или крышке бензобака.

Измерять — только на холодных шинах

Важно помнить: измерение давления нужно проводить на "холодных" шинах, то есть до начала поездки. Уже через 5-10 километров показатель может быть выше нормы — и дать ложную картину. Поэтому проверку лучше делать утром или после долгой стоянки.

Не только давление: следим за износом

Шина — это не вечная вещь. Даже при правильном давлении она постепенно теряет свои свойства. Большинство современных моделей оснащены индикаторами износа — специальными выступами в протекторе. Минимально допустимая глубина рисунка — 1,6 мм, но это критический минимум. Летние шины лучше менять уже при 3 мм, особенно если вы часто ездите в дождь. Новая шина имеет 8-9 мм глубины, и её эффективность на мокрой дороге в разы выше.

Аквапланирование: когда дорога становится ловушкой

Глубокий протектор — это не просто красивый узор. Он отвечает за отвод воды из пятна контакта. Если глубина меньше 3 мм, резко возрастает риск аквапланирования — эффекта, при котором колёса буквально плывут по воде, а водитель теряет контроль над машиной.

Что делать при внезапной поломке

Если в пути у вас лопнула шина, главное — сохранять спокойствие. Не крутите руль резко, включите аварийку и аккуратно остановитесь на обочине. Только после полной остановки и оценки ситуации можно приступать к замене колеса. Лучше — в перчатках и по всем правилам. А ещё лучше — регулярно проверять всё заранее и не доводить до таких моментов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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