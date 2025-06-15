Они выглядят надёжно, но внутри скрывается катастрофа — вот какие авто стоит обходить

3:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного автомобиля — всегда риск. На первый взгляд машины могут выглядеть прилично, блестеть на солнце и обещать надёжность. Но за глянцем часто скрывается лотерейный билет: повезёт — и получите надёжного спутника на годы. Не повезёт — и в вашем гараже окажется бездонная яма для денег, нервов и сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

За фасадом — реальность

Большинство серьёзных проблем остаются невидимыми при беглом осмотре. Именно поэтому важно не полагаться только на внешний вид, а использовать всё, что доступно — в том числе статистику отказов и рейтинги надёжности. Именно такой подход используют в Autozože — и на его основе составлен наш список моделей, которых стоит избегать.

Кто в списке неудачников

Есть автомобили, чьё имя стало синонимом частых поломок. Например, Renault Laguna второго поколения. Внешне всё хорошо, но электроника живёт своей жизнью. И как только решается одна неисправность — возникает новая. Частые визиты в сервис становятся нормой, а счета растут, как грибы после дождя.

Fiat Stilo когда-то хотел бросить вызов Volkswagen Golf. Но на практике стал головной болью для владельцев. От электроники до ходовой — всё вызывает вопросы. Peugeot 307 — ещё один пример: симпатичный снаружи, но технически слабый. Идея "любви с первого взгляда" быстро сменяется сожалением.

Больше проблем, чем престижа

Opel Vectra планировалась как престижная модель, но в итоге стала источником разочарования. А вот BMW 7-й серии поколения E65/E66 — красивая, статусная, но нед nadёжная. Даже среди премиальных марок не все стареют благородно.

Volvo V60 T4 (до 2014 года) с мотором EcoBoost — пример того, как скрытые конструктивные проблемы могут привести к трещинам в ГБЦ и попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры. Источник проблем — технологии Ford. Даже обновления прошивки не спасли двигатель от его слабых мест.

Когда дело доходит до пожара

Некоторые автомобили могут быть не просто хлопотными, а реально опасными. Jaguar i-Pace 2020 года и Porsche Taycan 2024 стали объектами внимания из-за рисков возгорания аккумуляторов. В некоторых странах машины пришлось выкупать у владельцев — настолько серьёзны были риски. И это при том, что внешне это инновационные, престижные электрокары.

Renault Kadjar также оказался под подозрением из-за угрозы самовозгорания. Иногда проблемы куда серьезнее, чем просто визит в сервис.

Неудачные гибриды

Hyundai Tucson с мягким гибридом 1.6 CRDi (2020-2023) — ещё один пример подержанной модели, которой стоит остерегаться. Слабым звеном стал стартер-генератор. При его выходе из строя возможны повреждения двигателя, что влечёт за собой дорогой и трудоёмкий ремонт.

Как не прогадать

Перед покупкой важно не только смотреть на цену и комплектацию. Проверка у надёжного механика, изучение отзывов, история эксплуатации и тест-драйв — всё это поможет избежать дорогостоящих ошибок. А знание проблемных моделей — первый шаг к разумному выбору.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

