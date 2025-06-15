Peugeot достала козырь: e-208 GTi рвёт шаблоны и асфальт

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В эту пятницу, 13 июня, во время церемонии открытия легендарной гонки "24 часа Ле-Мана" во Франции, Peugeot торжественно представила e-208 GTi — долгожданный спортивный хэтчбек, теперь в полностью электрическом исполнении. Это не просто возвращение классики, а серьёзное заявление: новая модель вобрала в себя дух гоночной трассы, унаследовала стилистические коды прошлых поколений и перешла на современные технологии.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 208

Новый дизайн, старая харизма

Во внешности e-208 GTi угадываются узнаваемые черты культовых моделей прошлого, но всё исполнено по-новому: агрессивная оптика, акценты на кузове, уникальные колесные диски. Отдавая дань истории, автомобиль при этом выглядит абсолютно современно. Электрическая трансмиссия с отдачей в 280 л. с. и моментом свыше 35 кгс·м обеспечивает не просто динамику, а настоящий драйв.

Электрическая начинка с гоночным темпераментом

e-208 GTi — это не просто модифицированный Peugeot 208. Здесь всё построено с прицелом на максимальную производительность. Разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды и ограниченная скорость в 180 км/ч — цифры, достойные спорткара. По этим характеристикам модель опережает не только своих бензиновых предшественников, но и современные электрокары-конкуренты.

Быстрее некуда

Даже в рамках концерна Stellantis e-208 GTi обгоняет своих "собратьев" по платформе: Abarth 600E Scorpionissima и Alfa Romeo Junior Veloce — оба уступают ему по разгону. Среди внешних конкурентов e-208 также выделяется: электрические Mini Cooper остаются позади, а такие модели, как Nivus GTS (8,4 с до 100 км/ч) и Pulse Abarth (7,6 с), и вовсе не выдерживают сравнения.

Электрическая революция с приставкой GTi

GTi — это больше, чем просто обозначение. Это философия, которую Peugeot теперь переносит в мир электромобилей. По словам представителей бренда, e-208 GTi стал самой быстрой GTi-моделью за всю историю марки. И, судя по цифрам, они не преувеличивают. Это новый ориентир в категории компактных спортивных электромобилей — с почтением к прошлому и смелым взглядом в будущее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

