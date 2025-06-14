Скандал на горизонте: почему отопление и поездки станут недоступны для миллионов жителей Европы

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С 2027 года в Европе начнёт действовать новая система регулирования выбросов CO₂ - ETS2. И на этот раз она напрямую коснётся каждого жителя ЕС.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

По сути, это углеродный налог, который будет начисляться на всё: бензин, дизель, газ, отопление. Всё, что выбрасывает CO₂ - теперь под контролем Брюсселя.

"Эта система — настоящая климатическая революция, и она напрямую повлияет на цены на топливо и отопление", — пишут в СМИ.

Как это будет работать

Согласно новой системе, поставщики топлива будут обязаны покупать квоты на выбросы углерода за реальные деньги. И, как это обычно бывает, затраты быстро перекочуют в розничные цены для обычных потребителей.

Логика простая: одна тонна CO₂ = одно разрешение на выброс.

На момент запуска системы ожидаемая цена — 4 800 рублей за тонну CO₂ (эквивалент €48). При такой ставке:

литр бензина может подорожать примерно на 11 рублей ,

литр дизеля — на 13 рублей.

Но это далеко не предел.

Что будет через несколько лет?

Прогнозы BloombergNEF указывают, что к 2030 году тонна CO₂ может стоить от 14 900 до 25 000 рублей (в зависимости от ситуации на рынке).

В этом случае:

литр топлива может подорожать на 50-60 рублей ,

для владельцев дизельного или газового отопления расходы возрастут ещё сильнее.

Например:

при каждом росте цены CO₂ на 1 000 рублей: газ дорожает на ≈310 рублей за 1 МВт·ч , печное топливо — на ≈4,1 рубля за литр .



Если сложить эти расходы за весь отопительный сезон, суммы получаются уже вполне "зимними" даже в финансовом плане.

Кому будет сложнее всего?

Как отмечают эксперты, новая система регрессивна - то есть сильнее всего ударит по тем, кто и так тратит значительную часть доходов на энергоресурсы. Это:

жители сельской местности, где нет доступа к общественному транспорту или электрокарам,

малообеспеченные семьи,

малый бизнес, у которого нет возможности "переложить" расходы на клиентов.

"Система ударит по самым уязвимым — и это уже не гипотеза, а реальность", — утверждают аналитики.

Защита для населения

ЕС предусмотрел Социальный климатический фонд - объёмом 8,67 трлн рублей (или €86,7 млрд), который будет распределён с 2026 по 2032 год.

Из этого фонда будут финансироваться:

компенсации для уязвимых слоёв населения,

проекты по улучшению энергоэффективности зданий,

программы устойчивой мобильности.

Фонд будет пополняться за счёт продажи квот на выбросы. Но, как считают некоторые эксперты, его может не хватить на компенсацию всех последствий.

Опасения на фоне канадского опыта

Пример Канады показывает, как всё может пойти не так. В 2025 году там отменили аналогичный углеродный налог, несмотря на то, что большинство граждан получали больше компенсаций, чем платили налога.

"Проблема была в восприятии. Люди не понимали, как работает система. Поэтому она считалась несправедливой", — подчёркивают в ЕС.

Чтобы избежать аналогичного провала, ЕС создаёт Резерв рыночной стабильности - механизм, который должен сдерживать резкие скачки цен. Но его возможности ограничены.

Проблемы с внедрением

Несмотря на то, что система должна вступить в силу в 2027 году, лишь Австрия вовремя адаптировала ETS2 в национальное законодательство. Остальные страны — в отстающих. Польша, Чехия и Эстония просят отсрочку, ссылаясь на социальную и экономическую нагрузку. Еврокомиссия уже начала официальные процедуры против тех, кто не успевает выполнить обязательства.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

