Новый жест на дорогах сбивает с толку: как теперь молча предупреждают об опасности

В дорожном этикете есть много негласных сигналов: кто-то "моргает" аварийкой в знак благодарности, кто-то — дальним светом, предупреждая о полиции. Но есть один редкий, почти забытый жест, который может сыграть ключевую роль: скрещенные над головой руки от встречного водителя. Что он означает?
На первый взгляд кажется, что водитель просто поздоровался. Но зачем приветствовать незнакомца на трассе? В действительности это предупреждение — и весьма срочное.
Такой сигнал используют дальнобойщики, водители рейсовых автобусов и грузовиков, особенно ночью. Почему не фарами? Потому что мощная оптика у грузовиков может ослепить, а вот жест — безопасен и заметен.
Скрещённые руки — это тревожный звоночек.
Варианты:
Засада ГАИ: впереди может быть скрытая проверка, камера или внезапная облава.
ДТП или затор: может быть перекрытие дороги, пробка или полоса, заваленная обломками.
Опасность: животные на трассе, поваленное дерево, обрыв — любое нестандартное препятствие.
Сбросьте скорость.
Уберите телефон и прекратите разговоры.
Пристегнитесь, если ещё нет.
Будьте готовы остановиться.
Да, звучит просто. Но как показывает практика, такие предупреждения не раз спасали от штрафов, аварий и глупых ошибок. Особенно когда впереди — "ловушки" от инспекторов: искусственные ограничения скорости, незаметные радары или проверки без знаков.
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