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Новый жест на дорогах сбивает с толку: как теперь молча предупреждают об опасности

1:43
Авто

В дорожном этикете есть много негласных сигналов: кто-то "моргает" аварийкой в знак благодарности, кто-то — дальним светом, предупреждая о полиции. Но есть один редкий, почти забытый жест, который может сыграть ключевую роль: скрещенные над головой руки от встречного водителя. Что он означает?

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Не приветствие, а предупреждение

На первый взгляд кажется, что водитель просто поздоровался. Но зачем приветствовать незнакомца на трассе? В действительности это предупреждение — и весьма срочное.

Такой сигнал используют дальнобойщики, водители рейсовых автобусов и грузовиков, особенно ночью. Почему не фарами? Потому что мощная оптика у грузовиков может ослепить, а вот жест — безопасен и заметен.

О чём сигнал

Скрещённые руки — это тревожный звоночек.

Варианты:

  • Засада ГАИ: впереди может быть скрытая проверка, камера или внезапная облава.

  • ДТП или затор: может быть перекрытие дороги, пробка или полоса, заваленная обломками.

  • Опасность: животные на трассе, поваленное дерево, обрыв — любое нестандартное препятствие.

Что делать при таком сигнале

  1. Сбросьте скорость.

  2. Уберите телефон и прекратите разговоры.

  3. Пристегнитесь, если ещё нет.

  4. Будьте готовы остановиться.

Да, звучит просто. Но как показывает практика, такие предупреждения не раз спасали от штрафов, аварий и глупых ошибок. Особенно когда впереди — "ловушки" от инспекторов: искусственные ограничения скорости, незаметные радары или проверки без знаков.

Уточнения

Автомоби́льная светоте́хника — комплекс световой техники, использующийся для сигнализации и освещения. Автомобильное освещение монтируется в передней, в задней, а также в боковых частях транспортного средства в виде фар или фонарей. Установка может быть как выступающим элементом кузова автомобиля, так и спрятана заподлицо.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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