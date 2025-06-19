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Секретный рычажок, о котором молчат водители: зачем его ставят в каждой машине

1:44
Авто

Заметили маленький переключатель на торце задней двери и не поняли, зачем он? Вы не одиноки. Большинство водителей даже не открывали техническое описание к своей машине, надеясь, что всё и так понятно. А зря — ведь именно там кроется ответ на вопрос, почему современные авто оснащают потайными замками задних дверей.

детское автокресло
Фото: wikimedia by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
детское автокресло

Не просто "штучка" — реальная защита

Эти скрытые блокираторы — не новомодный аксессуар, а жизненно важная функция. Расположены они обычно сбоку, ближе к замку, чтобы исключить случайное нажатие. Их основная задача — заблокировать возможность открытия двери изнутри, особенно если на заднем сидении едут дети или домашние животные.

Представьте: машина на трассе, водитель сосредоточен на дороге, и в этот момент сзади ребёнок решает поиграться с ручкой двери. Последствия могут быть трагичными. Именно от таких ситуаций и защищает незаметный шпингалет.

Как работает скрытый замок

Механизм прост до гениальности:

  • берёте ключ или минусовую отвертку,

  • поворачиваете переключатель по часовой стрелке — блокировка включена,

  • в обратную сторону — дверь снова доступна изнутри.

Некоторые модели требуют крестовую отвертку — это зависит от марки и года выпуска.

Важно: снаружи дверь открывается как обычно, так что экстренная эвакуация возможна.

Осторожно: хрупкая пластмасса

Переключатель пластиковый, и грубое обращение с ним может привести к поломке. В этом случае придётся либо ехать в сервис, либо снимать обшивку двери вручную, чтобы разблокировать механизм. Так что действуйте аккуратно.

Уточнения

Автомобильная дверь — деталь автомобиля, предназначенная для входа и выхода из машины. Крепится обычно на шарнире, иногда, в специальной колее вдоль открывания двери. Двери похожи на те, что используются в зданиях.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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