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Это делают даже опытные водители — и жалеют: когда нельзя смешивать моторные масла

2:05
Авто

Что делать, если на трассе "горит лампа", а нужного масла под рукой нет? Бежать в первый попавшийся магазин и доливать то, что попадётся? Или ждать эвакуатор, рискуя "сжечь" мотор? Ответ не так прост, как кажется.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

Критическая ситуация: спасает то, что есть

Если уровень масла на щупе падает до минимума, выбора у вас нет: доливайте, что есть. Даже если это масло другой марки и с другими характеристиками. Потому что работа без масла — это верный путь к капитальному ремонту. Двигатель быстро перегревается, теряет смазку, начинается сухой износ, и последствия могут быть необратимыми. В этом случае — любой продукт лучше, чем пустой картер.

Когда не стоит играть в "химию"

Если вы не застряли посреди трассы, а просто заметили, что пора бы долить — эксперименты с маслами лучше отложить. Даже если кажется, что все масла "почти одинаковые", это далеко не так:

  • Базовые масла чаще всего действительно совместимы.

  • А вот присадки и модификаторы — уже нет.

Каждый производитель использует свои химические "коктейли", и они могут конфликтовать между собой.

Это приводит к:

  • осадку,

  • потере вязкости,

  • нарушению работы всей смазочной системы.

А дальше — износ подшипников, перебои в работе турбины и прочие "радости" для вашего кошелька.

Современные моторы ошибок не прощают

Новые двигатели — это не старые "тазики". Тут каждая капля масла проходит через систему с электронным контролем, а все допуски рассчитаны до миллиметра. Даже незначительное отклонение в составе масла может вызвать ошибки в ЭБУ, падение давления и проблемы с запуском.

Правило одно: смешивать можно только в одном случае

Если аварии нет — используйте только то же масло, что уже залито в мотор. Идеально — из той же партии. А если пришло время замены — забудьте о "доливке": только полная замена, без "миксов" из остатков разных канистр.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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