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Ездишь, как учили в автошколе — а мотор не выдерживает: что не так с правильной ездой

2:22
Авто

Каждый мотор — как спортсмен: ему вредны и перегрузки, и бездействие. Но многие водители годами гоняют авто "внатяг" или, наоборот, держат стрелку тахометра в "красной зоне" — и не догадываются, почему силовой агрегат преждевременно умирает. А причина проста — в неправильных оборотах.

приборная панель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель

Где живёт "золотая середина"

Инженеры и механики давно пришли к единому выводу: оптимальный диапазон для большинства двигателей — 30-70% от максимальных оборотов.

В этом режиме:

  • минимальна нагрузка на узлы,

  • температура остаётся стабильной,

  • давление масла — на уровне,

  • износ — минимален.

Вот вам и "тихое счастье" для мотора.

Почему "прожиг" — это полезно

Парадокс: иногда высокие обороты полезны. Кратковременный "разгон" до 5000 об/мин (лучше на пониженной передаче и не нарушая ПДД) работает как чистка от шлаков:

  • сгорает нагар в камере,

  • очищаются свечи и форсунки,

  • оживают турбодетали.

Мотору нужна такая встряска — как зарядка по утрам. Но важно не переусердствовать.

Внатяг — значит вразнос

Частая ошибка: экономить топливо и ехать на высокой передаче при низкой скорости. Водитель радуется расходу, а мотор в это время:

  • мучается от нехватки давления масла,

  • изнашивает поршни и цилиндры,

  • страдает от детонации (преждевременное воспламенение топлива, которое разрушает двигатель изнутри).

А ещё - в камерах сгорания нарастает нагар, как в старом чайнике.

Что не так с высокими оборотами

Другая крайность — ездить, не отпуская газ:

  • у бензиновых моторов вредно держаться выше 70% от максимума,

  • у дизелей — выходить за зону максимального крутящего момента.

Результат: перегрев, усталость деталей, перегрузка маслосистемы. Да, хорошее масло помогает, но даже оно не спасёт, если каждый день "жарить" двигатель в красной зоне.

Простое правило для долгой жизни

Двигатель — не жертва и не атлет, а партнёр.

Он служит дольше, если вы:

  • не душите его "экономией",

  • не убиваете "гонкой",

  • следите за тахометром,

  • и даёте ему жить в комфортном темпе.

Мелочь? Нет. Это один из важнейших секретов долголетия машины.

Уточнения

Тахо́метр — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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