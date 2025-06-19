Песок засасывает за считаные секунды: как подготовить авто, чтобы не остаться посреди пустыни

Один неосторожный старт — и вы уже сидите в песке, словно в болоте. Почему так происходит и как этого избежать? Всё просто: без подготовки даже самый мощный внедорожник может увязнуть.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкачка колеса

Эксперты "Авито Авто" рассказали, что делать, чтобы не стать пленником песчаной ловушки.

Шины: меньше воздуха — больше шансов

Хотите уверенно ехать по сыпучему песку? Сначала выпустите немного воздуха. Снижение давления увеличивает площадь контакта колеса с поверхностью — машина буквально "распластывается" по грунту, распределяя вес. Это помогает избежать пробуксовок.

На плотном песке: опускайте давление до 1 атмосферы.

На рыхлом: можно снижать до 0,5-0,3 атмосфер.

Как понять, насколько рыхлая поверхность? Посмотрите на след обуви: если он чёткий и неглубокий — ехать можно. Но есть нюанс: низкопрофильные шины при давлении ниже 1,5 атмосфер могут соскочить с обода — особенно на поворотах. Тут лучше не рисковать.

Внедорожный режим — не просто кнопка

Если в вашей машине есть внедорожные опции, включайте их до въезда в песок:

понижающая передача;

режим "песок";

отключение системы стабилизации (ESP).

Электроника, рассчитанная на асфальт, может "играть против вас": она снижает тягу и тормозит колёса, тем самым ухудшая проходимость.

Едьте плавно, без резких стартов. Газуйте умеренно, а если нужно остановиться — не жмите на тормоз. Лучше отпустить газ и дать машине остановиться самой, желательно на плотном участке или под уклон.

Что должно быть в багажнике

Поездка по песку без подготовки — плохая идея.

Вот базовый комплект:

портативный компрессор (чтобы потом снова накачать шины);

трос;

складная лопата;

сэндтраки — специальные накладки под колёса;

широкая подставка под домкрат (или коврики, сложенные слоями).

Во время буксировки не жмите на газ одновременно с вытаскиванием — это только усугубит ситуацию: колёса зарываются ещё глубже.

Уточнения

Бездоро́жье — состояние местности, характеризующееся отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог.

