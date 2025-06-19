Песок засасывает за считаные секунды: как подготовить авто, чтобы не остаться посреди пустыни

Один неосторожный старт — и вы уже сидите в песке, словно в болоте. Почему так происходит и как этого избежать? Всё просто: без подготовки даже самый мощный внедорожник может увязнуть.
Эксперты "Авито Авто" рассказали, что делать, чтобы не стать пленником песчаной ловушки.
Хотите уверенно ехать по сыпучему песку? Сначала выпустите немного воздуха. Снижение давления увеличивает площадь контакта колеса с поверхностью — машина буквально "распластывается" по грунту, распределяя вес. Это помогает избежать пробуксовок.
На плотном песке: опускайте давление до 1 атмосферы.
На рыхлом: можно снижать до 0,5-0,3 атмосфер.
Как понять, насколько рыхлая поверхность? Посмотрите на след обуви: если он чёткий и неглубокий — ехать можно. Но есть нюанс: низкопрофильные шины при давлении ниже 1,5 атмосфер могут соскочить с обода — особенно на поворотах. Тут лучше не рисковать.
Если в вашей машине есть внедорожные опции, включайте их до въезда в песок:
понижающая передача;
режим "песок";
отключение системы стабилизации (ESP).
Электроника, рассчитанная на асфальт, может "играть против вас": она снижает тягу и тормозит колёса, тем самым ухудшая проходимость.
Едьте плавно, без резких стартов. Газуйте умеренно, а если нужно остановиться — не жмите на тормоз. Лучше отпустить газ и дать машине остановиться самой, желательно на плотном участке или под уклон.
Поездка по песку без подготовки — плохая идея.
Вот базовый комплект:
портативный компрессор (чтобы потом снова накачать шины);
трос;
складная лопата;
сэндтраки — специальные накладки под колёса;
широкая подставка под домкрат (или коврики, сложенные слоями).
Во время буксировки не жмите на газ одновременно с вытаскиванием — это только усугубит ситуацию: колёса зарываются ещё глубже.
Бездоро́жье — состояние местности, характеризующееся отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог.
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