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Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев

2:56
Авто

Продажи китайских машин в России растут как на дрожжах — за 2024 год они прибавили почти 50%. И вроде бы всё красиво: комплектации богатые, цены "доступные", дизайн дерзкий. Но за этим фасадом скрываются проблемы, о которых не принято говорить на тест-драйвах. Ниже — реальные слабые места китайского автопрома, которые могут испортить впечатление даже от самой эффектной модели.

Салон автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля

Кузов, который боится времени

Массовая проблема — коррозия. Даже у свежих машин через 3-5 лет появляются "рыжики", а то и сквозные дыры. Оцинковка? У некоторых моделей она есть, но глобально ситуацию не спасает: металл мягкий, ЛКП тонкое. Это слабое место номер один.

Морозоустойчивость — под вопросом

Российские зимы — настоящая проверка на прочность. И китайские машины её часто не проходят.
Что не так:

  • нет подогрева сидений и руля, даже в дорогих версиях;

  • печки еле греют;

  • стартеры и масла в трансмиссии не рассчитаны на -30.

Итог — с утра машина может попросту не завестись.

Подвеска: только для ровных дорог

Китайский комфорт — это про ровный асфальт. Наши направления с ямами, сугробами и трамвайными колеями разбивают подвеску уже к 50 тыс. км пробега. Особо страдают амортизаторы и шаровые.

Стекла, которые не выдерживают щёток

Парадокс, но даже стёкла — слабое звено. Со временем появляются царапины от дворников, особенно при активной зимней эксплуатации. В регионах с постоянными -20 такая проблема всплывает быстро.

Коробки передач: автомат живёт дольше

Механические трансмиссии страдают от экономии и устаревших решений. Автоматы более надёжны, но и они далеко не эталон. Запчасти — по остаточному принципу, диагностика — не всегда понятна.

Электроника: много — не значит хорошо

Экраны, подсветки, ассистенты — впечатляют на тест-драйве. Но со временем появляются:

  • залипающие кнопки;

  • зависания мультимедиа;

  • глючащий климат и сенсоры.

У кого-то пропадает Bluetooth, у кого-то авто забывает, что у него есть USB.

Сборка и шумоизоляция — дело вкуса

Многие машины скрипят с салона, и это не "кажется". Материалы отделки — часто на уровне бюджетных моделей 2000-х. Заявленная шумоизоляция — скорее обещание, чем факт.

Резкое падение цены

Через год после покупки "китаец" может потерять до 50% стоимости. Вторичный рынок к ним относится с подозрением, и даже хорошие машины уходят с трудом. Мало кто готов рисковать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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