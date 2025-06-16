Не гниют, не ломаются, не жрут лишнего — машины по цене велосипеда

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Цены на машины ушли в космос — даже скромную новую "Гранту" сегодня не купишь меньше, чем за миллион. Но что, если у вас в кармане лишь 200 тысяч? Не так уж и безнадёжно. Есть авто, которые при всех своих "но" умеют делать главное — ездить. И делают это годами, особенно если их не мучить и иногда доливать масло. Вот пять моделей, на которые можно положиться даже в столь скромном бюджете.

Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ двигатель Chevrolet Cruze

Chevrolet Lanos: дешёвый, простой, ремонтопригодный

Седан из категории "собрал — поехал". Мотор A15SMS — восьмиклапанный чугунный, на 300 000 км хода при адекватном уходе. Главное — не забыть про ремень ГРМ и не перегреть. Коробка надёжная, но кузов гниёт быстрее мотора. Хороший вариант, если найдете не сгнивший.

Lada Kalina: вся в проводах, но терпит

Для кого-то первая машина, для кого-то — вечный "второй авто в семье". Простая, переднеприводная, моторы от 80 до 98 л. с. Электрика любит шалить, но запчасти дешёвые, подвеска крепкая, кузов ржавеет умеренно. Универсал — находка, если повезёт.

Renault Logan: бессмертный таксист

Мотор 1.4 или 1.6 — вынослив до безобразия, спокойно живёт по 500-600 тысяч км. Подвеска простая и надёжная, коробка терпит, пока не устанет выбор передач. Главная слабость — кузов: либо бодрый, либо уже "швейцарский сыр". Но в целом — чемпион в своём сегменте.

Daewoo Matiz: маленький боец

Малыш с итальянской внешностью и удивительной выносливостью. Моторы 0.8 и 1.0 литра — живучие и ремонтопригодные, коробка механическая, подвеска выносливая. Для города — почти идеал, если кузов ещё цел. Ездит весело, несмотря на 51-64 л. с.

Daewoo Nexia: старая школа — но надолго

Бюджетный седан на базе Opel Kadett. Двигатели просты и живучи, особенно 8-клапанные версии. Гидрокомпенсаторы, крепкая подвеска, но кузов страдает от коррозии. Главное — чтобы мотор был жив и не дымил. Остальное — дело техники (и пары банок антикоррозийки).

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

