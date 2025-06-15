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Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

4:32
Авто

В эпоху, когда автопроизводители всё чаще гонятся за дизайном, маркетингом и "экологичностью", по-настоящему неубиваемые автомобили — на вес золота. Это не те, что сверкают на витринах, а те, которые заводятся в -40, ездят с пробегом под миллион и не знают дороги в сервис. В подборке — 15 моделей, которые не подведут. Даже спустя годы.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

1. Toyota Camry с мотором A25-FKS

Современная "Камри" может казаться мягкой и пластиковой, но её 2,5-литровый двигатель держит марку. 400 тысяч км пробега — обычная цифра. Главное — не забыть про масло.

2. Volvo 140: машина для ледникового периода

Выпущенная в 60-х, она проходила морозы до -40 без укрытия. Мотор B18 был проще табуретки, но ходил по полмиллиона и заводился с полтыка.

3. Peugeot 504: таксист в Африке

Французский дизель 2.1 (позже — 2.3) проживал 500 тысяч км играючи. В Кении модель прошла 50 тыс. км за 50 дней, после чего ещё 15 лет возила людей.

4. Honda Accord (первые поколения)

Лёгкий алюминиевый мотор A20А с карбюратором или впрыском — неприхотлив и почти вечен. Даже при намеренном вредительстве он продолжал работать.

5. Volkswagen Golf 4 TDI

Немецкий дизель 1.9 — мечта тех, кто не хочет знать дорогу к механику. 500 тыс. км без капремонта? Для него это "разминка".

6. Honda Integra: VTEC и надежность

Под капотом — B18B2 с VTEC. Обороты до 7300, ресурс до 560 тыс. км. Всё это — без ремонта. При грамотной эксплуатации, конечно.

7. Honda Civic 90-х

Мотор 1.6 с верховой тягой и красной зоной с 7200 об/мин. Блок — чугунный, а VTEC делает его любимцем тюнеров. До 500 тыс. км — не предел.

8. Volvo 240: квадрат, но бессмертный

На фоне современных "воздушных" машин — как броневик. Двигатель B23 с чугунным блоком легко выдерживает доработки и любит пробеги 500+.

9. Honda Accord VII с мотором K24

190-200 л. с., цепь, регулировка клапанов — и до 550 тыс. км при обычном обслуживании. Тюнингуется отлично, живёт долго.

10. Mercedes-Benz W124

Старый добрый OM603 — дизель, что держит миллион. Блок — чугун, ТНВД — механика, ГРМ — двухрядная цепь. Танкует любые дороги.

11. Toyota Prius

Гибридный пионер. Несмотря на скепсис, приус с честным обслуживанием ездит до 600 тыс. км. Простая ходовая — ещё один плюс.

12. Toyota Land Cruiser 80

Внедорожник-легенда. Двигатели — неубиваемые: 1HZ, 1FZ, 1HD. Даже после наводнения заводился с третьей попытки. Пример — Судан.

13. Mercedes-Benz 300 D W123

Этот "Мерс" заслуживает быть с Вами навсегда. OM617 — чугунный мотор на 5 цилиндров, работает и после миллиона. Даже если кузов уже сгнил.

14. Lexus LS400

V8 1UZ-FE — алюминий, кованая поршневая. Живёт до 900 тыс. км без капремонта. Один американец проехал на нём 1,6 млн км. Без замены мотора.

15. Toyota Supra MK4

Двигатель 2JZ — почти религия. 800 тыс. км без вскрытия, форсировка до 600 л. с., надёжность — как у сейфа. А дизайн актуален до сих пор.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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