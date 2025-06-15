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Красивые, но капризные: машины, которые любят ремонт

2:50
Авто

Любите машины с характером, которые выделяются на дороге? У этих моделей действительно сильная подача, но за стиль и харизму придётся платить — и не только деньгами, но и нервами.

Audi A7
Фото: wikipediа by Kickaffe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A7

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X6 выглядит как босс: мощный, агрессивный, вызывающий уважение. Но реальность не так гламурна.
Дизельные 30d часто тянут цепь, бензиновые 35i и 50i — перегреваются, расходуют масло. Пневмоподвеска подводит — стоимость амортизатора стартует от 60 тыс. Электроника живёт своей жизнью. Эта машина не про "сел и поехал", а про "поехал — и ждёшь сюрпризов".

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Он красив, как витрина в Лондоне: высокая посадка, дерзкий профиль. Но по факту — это Ford с мотором 2.0 EcoBoost. Может перегреваться, коробка путается в пробке, а полный привод подкидывает "сюрпризы". Электроника? Может не пустить утром в машину. Красивый, но только если у вас крепкие нервы.

Audi A7: в костюме и с сюрпризом

Элегантная, быстрая, впечатляющая. Но двигатель 3.0 TDI или TFSI требует к себе повышенного внимания. Перегрев — и готовьтесь к замене половины подкапотного пространства. Робот S tronic легко начинает дёргаться, если забыли про замену масла. Эта Audi не про комфорт — она про грамотное и дорогое обслуживание.

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В AMG-обвесе он выглядит дерзко. Но внутри — мотор М270 с возможным растяжением цепи уже на 100 тыс. км. Роботизированная коробка 7G-DCT непредсказуема. Салон ближе к B-классу, пластик скрипит, мультимедиа устарела. Красивая обёртка с неожиданным содержанием.

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Брутальный вид, но бензиновый 3.6 перегревается, прокладки текут, дизель не любит сажевые фильтры. Коробка — древняя, электрика — с характером. Это любовь на риск, причём дорогостоящий.

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Резкий силуэт, хищный взгляд, широкие арки. Но двигатель VQ при небрежной эксплуатации начинает "кушать" масло, а подвеска и рулевая рейка — постоянные участники драмы. Расход — 13-18 литров, но едет машина не как спорткар. Визуально — мечта, в обслуживании — вызов.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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