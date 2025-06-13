Грузовики уходят в прошлое: как японцы решают дефицит водителей и меняют логистику

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В условиях острого дефицита водителей грузовиков, особенно в сельской Японии, правительство страны представило беспрецедентный проект: 500-километровая конвейерная лента, способная заменить традиционные фуры.

Фото: Designed by Freepik by viorahadian2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ конвейер

Проект получил название Autoflow-Road и объединит Токио и Осаку, проложив путь сквозь мегаполисы и сельскую местность. Конвейер сможет перевозить грузы весом до одной тонны в круглосуточном режиме.

Технологии из недр — в логистику

Как добыча фосфатов вдохновила японцев

Идея родилась на основе проекта Phosboucraa - компании, которая транспортирует фосфаты в Марокко по ленте длиной 100 км. Японцы пошли дальше, масштабировав идею в пять раз. Их цель — сократить транспортные выбросы и решить кадровый кризис в сфере грузоперевозок.

Тоннели, миллиарды и сроки

Амбиции на десятилетие вперёд

Ожидается, что строительство завершится к 2034 году. Проект обойдётся дорого: только 10 км подземной части будут стоить около полумиллиарда долларов. Конструкция будет включать надземные и подземные участки, работая в любую погоду и без перерывов.

Зеленая цель

Транспорт — без выбросов

Переход на автоматизированную систему логистики позволит Японии сократить выбросы на 46% к 2030-м годам, как предписывает национальная климатическая стратегия. Autoflow-Road станет частью глобального тренда на беспилотные, энергоэффективные грузоперевозки.

Уточнения

Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.

