Грузовики уходят в прошлое: как японцы решают дефицит водителей и меняют логистику

В условиях острого дефицита водителей грузовиков, особенно в сельской Японии, правительство страны представило беспрецедентный проект: 500-километровая конвейерная лента, способная заменить традиционные фуры.
Проект получил название Autoflow-Road и объединит Токио и Осаку, проложив путь сквозь мегаполисы и сельскую местность. Конвейер сможет перевозить грузы весом до одной тонны в круглосуточном режиме.
Идея родилась на основе проекта Phosboucraa - компании, которая транспортирует фосфаты в Марокко по ленте длиной 100 км. Японцы пошли дальше, масштабировав идею в пять раз. Их цель — сократить транспортные выбросы и решить кадровый кризис в сфере грузоперевозок.
Ожидается, что строительство завершится к 2034 году. Проект обойдётся дорого: только 10 км подземной части будут стоить около полумиллиарда долларов. Конструкция будет включать надземные и подземные участки, работая в любую погоду и без перерывов.
Переход на автоматизированную систему логистики позволит Японии сократить выбросы на 46% к 2030-м годам, как предписывает национальная климатическая стратегия. Autoflow-Road станет частью глобального тренда на беспилотные, энергоэффективные грузоперевозки.
Грузовой автомобиль (разг. грузовик) — автомобиль, предназначенный для перевозки грузов в кузове или на грузовой платформе.
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