Итальянский дуэт на грани: что не так у породистых скакунов Alfa Romeo и Maserati

2:36 Your browser does not support the audio element. Авто

У концерна Stellantis больше нет времени на раздумья — Maserati стремительно теряет позиции: за прошлый год продажи упали на 57%, и в 2024 году люксовый бренд из Модены продал всего 11 300 автомобилей.

Фото: Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Alfa Romeo

Чтобы спасти ситуацию, в дело включили Alfa Romeo - ещё одного "пациента" Stellantis, тоже переживающего не лучшие времена.

Сотрудничество без слияния

Alfa и Maserati будут работать вместе, но останутся разными

Санто Филичи, нынешний генеральный директор обоих брендов, подтвердил: объединение усилий в разработке автомобилей действительно планируется, но слияние исключено.

Причина — разное позиционирование:

Alfa Romeo - марка "премиум",

Maserati - "люкс" с соответствующим ценником и аудиторией.

По словам Филичи, компании будут делить ресурсы, разработки и платформы, где это возможно, чтобы снизить издержки. Детали этой стратегии будут согласованы 23 июня на встрече с Антонио Филоза, новым CEO Stellantis.

В чём проблема у Maserati

Автомобили хорошие, но маркетинг — никакой

Бывший глава концерна Карлос Таварес признал: продукты Maserati на уровне, но маркетинг подкачал. В результате бренд не имеет чёткого образа в глазах покупателей - особенно на фоне конкурентов в премиум-сегменте.

Есть и ещё одна проблема: клиенты Maserati до сих пор предпочитают ДВС, тогда как бренд ориентировался на электрификацию. Это заставило пересмотреть модельную стратегию и притормозить с выпуском новых электрокаров.

Alfa Romeo тоже пересматривает планы

Электрокары? Не только. Вернут ДВС

С аналогичной дилеммой столкнулась и Alfa Romeo.

Бренд был готов полностью уйти в электричество — но теперь отказывается от этой идеи. Будущие поколения моделей Giulia и Stelvio получат не только электрические, но и бензиновые версии.

Это означает пересмотр инженерных решений и дополнительные затраты. Но иначе нельзя: рынок диктует условия, и Stellantis старается не повторять ошибок конкурентов.

Спасение в синергии

Два итальянских бренда будут работать вместе, чтобы сэкономить и выжить. Но при этом каждый сохранит свою отдельную ДНК и позиционирование. Поклонникам Maserati и Alfa можно выдохнуть — слияние не грозит, а вот свежие модели всё же появятся.

Уточнения

Alfa Romeo (Alfa Romeo Automobiles S.p.A.), сокращённо Alfa, — итальянский производитель автомобилей класса «премиум».

