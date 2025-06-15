Чудесные аксессуары для вашего автомобиля: экономьте время и деньги

В продолжение несколько маленьких хитростей для автолюбителей. Всякое лыко в строку, как говорится, может что пригодится.
Ароматизированные восковые кубики вместо освежителя воздуха для авто
Положите несколько арома-кубиков в стеклянную банку с отверстиями в крышке и оставьте её в машине. На солнце воск слегка плавится и наполняет салон приятным запахом. Отличная альтернатива химическим освежителям!
Подстаканники без грязи
Используйте силиконовые формочки для кексов: поместите их в подстаканники, и они соберут крошки, пролитую жидкость и мелочи. Легко достаются и моются!
Карабины для экономии пространства
Закрепите карабины на подголовниках сидений и подвешивайте к ним сумки, пакеты и зонты. Удобно, практично и освобождает место на полу.
Контейнер для фастфуда
Форма для кексов и корзина помогут удобно разместить напитки и еду, особенно при больших заказах в дороге.
Корзина для белья — гениальный органайзер
Положите пластиковую корзину в багажник. После покупок просто загружайте пакеты в неё - меньше ходок и меньше беспорядка!
Кошачий наполнитель в багажнике
Даже если у вас нет котофея, держите в машине упаковку кошачьего наполнителя. Насыпьте под колёса — и получите сцепление, чтобы выехать из снега или грязи. Идеально зимой!
Наполнитель против запотевания
Положите немного наполнителя в чистый носок и оставьте на приборной панели. Он впитывает влагу и помогает сохранить лобовое стекло прозрачным в холодное время года.
Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.