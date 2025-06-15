Чудесные аксессуары для вашего автомобиля: экономьте время и деньги

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В продолжение несколько маленьких хитростей для автолюбителей. Всякое лыко в строку, как говорится, может что пригодится.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ салон авто

Ароматизированные восковые кубики вместо освежителя воздуха для авто

Положите несколько арома-кубиков в стеклянную банку с отверстиями в крышке и оставьте её в машине. На солнце воск слегка плавится и наполняет салон приятным запахом. Отличная альтернатива химическим освежителям!

Подстаканники без грязи

Используйте силиконовые формочки для кексов: поместите их в подстаканники, и они соберут крошки, пролитую жидкость и мелочи. Легко достаются и моются!

Карабины для экономии пространства

Закрепите карабины на подголовниках сидений и подвешивайте к ним сумки, пакеты и зонты. Удобно, практично и освобождает место на полу.

Контейнер для фастфуда

Форма для кексов и корзина помогут удобно разместить напитки и еду, особенно при больших заказах в дороге.

Корзина для белья — гениальный органайзер

Положите пластиковую корзину в багажник. После покупок просто загружайте пакеты в неё - меньше ходок и меньше беспорядка!

Кошачий наполнитель в багажнике

Даже если у вас нет котофея, держите в машине упаковку кошачьего наполнителя. Насыпьте под колёса — и получите сцепление, чтобы выехать из снега или грязи. Идеально зимой!

Наполнитель против запотевания

Положите немного наполнителя в чистый носок и оставьте на приборной панели. Он впитывает влагу и помогает сохранить лобовое стекло прозрачным в холодное время года.

Уточнения

Кошачий лоток — лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

