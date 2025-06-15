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10 секунд, которые спасают мотор: водители зря игнорируют этот простой приём

2:06
Авто

Вы когда-нибудь задумывались, стоит ли глушить двигатель, если вы застряли у переезда или ждёте пассажира у магазина? Эксперты уверены: да, стоит — и рассказывают почему.

Ключ в замке зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ключ в замке зажигания

Водители часто оставляют мотор работать на холостом ходу в ситуациях, где это кажется удобным: в пробке, на парковке, у шлагбаума. Но такое поведение может медленно, но верно убивать двигатель. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать простое правило: если остановка длится более 10 секунд — глушите мотор.

Почему это важно

После 10 секунд холостого хода двигатель начинает потреблять больше топлива, чем на его повторный запуск. Но это ещё не всё:

  • Нарушается оптимальное соотношение топливо-воздух;

  • Смесь становится "богатой" — больше бензина, меньше кислорода;

  • Возникает неполное сгорание, а это — сажа, нагар и лишние отложения в цилиндрах;

  • Топливо может попадать в моторное масло;

  • Образуется конденсат в выхлопной системе, ускоряя коррозию.

Все эти процессы приводят к износу свечей, клапанов, поршневых колец и даже к поломке катализатора.

А не вредно ли глушить и запускать мотор часто

Нет — не для современных автомобилей. Именно на этом принципе работают системы Start-Stop, которые отключают двигатель при торможении, а затем снова запускают его. Они снижают расход топлива на 8-15% в городских условиях.

Для автомобилей с турбонаддувом эти системы учитывают необходимость охлаждения турбины и не отключают мотор преждевременно. А вот частые перезапуски действительно требуют аккумулятора повышенной ёмкости — это стоит учитывать.

Летом — особенно актуально

В жару холостой ход только увеличивает нагрузку на охлаждающую систему, повышает температуру масла и может спровоцировать перегрев. Поэтому выключать двигатель в таких ситуациях не только экономично, но и полезно для всей машины.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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