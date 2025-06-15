Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Транскаспийский маршрут станет ближе: что сулит новая дорога Центр — Запад в Казахстане
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить

Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса

2:35
Авто

В те годы, когда автомобиль был роскошью, а найти детали — целым квестом, на помощь приходила смекалка. Эти хитрости спасали машины и нервы.

Автомобиль СССР
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль СССР

Советский автолюбитель редко полагался на мастерскую. Время, дефицит и суровые условия заставляли искать креативные, но действенные способы решения проблем. Многие из этих "гаражных" находок стали частью автомобильной культуры — символом выживания на дорогах.

1. Мыло против утечек бензина

Повреждённый топливный бак? Не беда. Обычное хозяйственное мыло, размягчающееся от бензина, превращалось в "заплатку". Его втирали в трещину, и оно временно герметизировало бак — хватало на несколько дней езды до полноценного ремонта.

2. Верёвочная лестница вместо лебёдки

Для выезда из грязи или снега водители использовали компактную верёвочную лестницу. Один её конец крепили к дереву или столбу, другой — обматывали вокруг ведущего колеса. Вращаясь, оно "наматывало" лестницу и вытягивало автомобиль вперёд. Дёшево, эффективно и занимало минимум места в багажнике.

3. Аспирин — экстренная подзарядка аккумулятора

Если аккумулятор разрядился, на помощь приходили… таблетки аспирина. Пару измельчённых таблеток бросали в каждую ячейку. Ацетилсалициловая кислота реагировала с серной, усиливая заряд. Это позволяло завести двигатель и доехать до пункта назначения.

4. Соль против запотевших окон

Проблема с обмерзанием и запотеванием стекол решалась просто: соль засыпали в тканевые мешочки и клали на торпедо. Она впитывала лишнюю влагу. А иногда мешком натирали стекло — чтобы избежать конденсата.

5. Бензин в масло зимой

Чтобы моторное масло не загустело на морозе, в него добавляли немного бензина — буквально стакан. Заводили двигатель, давали поработать пару минут. Это делало смесь более текучей и облегчало запуск в сильный холод.

6. Картон вместо антифриза

Когда вместо дорогого антифриза в систему охлаждения заливали обычную воду, важно было сохранить тепло. Картон или линолеум перед радиаторной решёткой помогали быстрее прогреть двигатель и удержать тепло внутри. Простое, но действенное решение.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Шоу-бизнес
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову Аудио 
Немецкое качество не выдержало дороги: три автомобиля Volkswagen, которые доводят до слёз
Авто
Немецкое качество не выдержало дороги: три автомобиля Volkswagen, которые доводят до слёз Аудио 
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз
Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.