Секреты Rexton: как двухлитровый мотор покоряет российские дороги

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Корейский бренд KGM, ранее известный как SsangYong, вернулся в Россию с четырьмя моделями, и его флагманом стал рамный внедорожник Rexton. Модель уже получила прозвище "Динозавр Рекс" за свои внушительные габариты и утилитарный характер.

Фото: commons.wikimedia by SmartTalk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ корейский внедорожник SsangYong Rexton Y450

Размеры Rexton составляют 4850x1960x1825 мм, с колесной базой 2865 мм и клиренсом 203 мм. Внешне он напоминает Chery Tiggo 8 Pro, но производит более строгое и сдержанное впечатление. Внутри — лаконичный, но качественный интерьер, а в топовой версии — натуральная кожа. Багажник просторный, легко трансформируется для перевозки крупного груза.

Под капотом — двухлитровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Максимальная скорость — 185 км/ч, средний расход топлива — 10,4 л на 100 км. Водителю доступны три режима движения: Eco, Winter и Power.

На дороге Rexton демонстрирует уверенность даже на плохом покрытии, хотя не имеет межколёсных блокировок. Руль становится тяжёлым в поворотах, что добавляет внедорожного ощущения. При этом дизельной версии с независимой задней подвеской в России не будет — из-за высокого утилизационного сбора.

Цена вызывает вопросы. Базовая комплектация обойдётся в 6,8 млн рублей, топовая — уже в 7,2 млн. На фоне китайских конкурентов и даже премиальных моделей это вызывает сомнения в готовности потребителей платить за возвращённый бренд.

Уточнения

KGM Rexton (с 2001 по 2023 SsangYong Rexton) — среднеразмерный внедорожник южнокорейской компании KG Mobility. Rexton построен на базе Mercedes-Benz M-класса и выпускается с 2001 года.

