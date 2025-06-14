Выбор цвета — не про красоту: кроссовер с этим оттенком дольше держится в цене

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Покупая автомобиль, мы редко задумываемся о том, как его цвет скажется на будущей перепродаже. А зря — ведь оттенок кузова может серьёзно повлиять на остаточную стоимость.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Land Rover Discovery Sport

Если вы планируете продать кроссовер через несколько лет, стоит сразу выбрать не только надёжную модель, но и выгодный цвет. Исследование аналитической платформы iSeeCars показало, какие оттенки теряют меньше в цене спустя три года эксплуатации.

Почему цвет влияет на цену

На вторичном рынке важна не только техника, но и эстетика. Некоторые цвета встречаются настолько редко, что формируют дефицит. А редкость + стабильный спрос = медленная потеря стоимости. Это особенно касается кроссоверов, которые чаще выбирают сдержанных тонов — а вот яркие варианты держат цену лучше.

ТОП-5 цветов с минимальной потерей стоимости

Вот какие расцветки оказались наиболее выгодными через три года владения:

Оранжевый — -27,1%. Становится всё популярнее, особенно у спортивных и молодежных моделей. Цвет редкий — спрос опережает предложение. Зелёный — -28,8%. Интересный и стильный оттенок. Его сложно найти на вторичке, поэтому машины в этом цвете уходят дороже. Жёлтый — -30,2%. Цвет, который точно заметят. Да, это не классика, но автомобилисты готовы переплатить за индивидуальность. Бежевый — -30,7%. Спокойный и универсальный оттенок, который не приедается. Такие кроссоверы часто остаются в хорошем состоянии. Красный — -31,4%. Вечная классика с "характером". Подходит как для городских машин, так и для более динамичных моделей.

Если хотите в будущем продать кроссовер с минимальными потерями — не спешите с выбором цвета. Яркие и редкие оттенки, вопреки ожиданиям, оказываются выгоднее популярных серых и чёрных. Они не только привлекают внимание, но и сохраняют цену лучше, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

