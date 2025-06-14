Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
Крутились как могли: автохитрости советских водителей, которые срабатывали лучше любого сервиса
Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами
Конец карьеры великого гонщика F1: Дженсон Баттон заявил, что уходит из спорта
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз

Выбор цвета — не про красоту: кроссовер с этим оттенком дольше держится в цене

2:20
Авто

Покупая автомобиль, мы редко задумываемся о том, как его цвет скажется на будущей перепродаже. А зря — ведь оттенок кузова может серьёзно повлиять на остаточную стоимость.

Land Rover Discovery Sport
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Land Rover Discovery Sport

Если вы планируете продать кроссовер через несколько лет, стоит сразу выбрать не только надёжную модель, но и выгодный цвет. Исследование аналитической платформы iSeeCars показало, какие оттенки теряют меньше в цене спустя три года эксплуатации.

Почему цвет влияет на цену

На вторичном рынке важна не только техника, но и эстетика. Некоторые цвета встречаются настолько редко, что формируют дефицит. А редкость + стабильный спрос = медленная потеря стоимости. Это особенно касается кроссоверов, которые чаще выбирают сдержанных тонов — а вот яркие варианты держат цену лучше.

ТОП-5 цветов с минимальной потерей стоимости

Вот какие расцветки оказались наиболее выгодными через три года владения:

  1. Оранжевый — -27,1%. Становится всё популярнее, особенно у спортивных и молодежных моделей. Цвет редкий — спрос опережает предложение.

  2. Зелёный — -28,8%. Интересный и стильный оттенок. Его сложно найти на вторичке, поэтому машины в этом цвете уходят дороже.

  3. Жёлтый — -30,2%. Цвет, который точно заметят. Да, это не классика, но автомобилисты готовы переплатить за индивидуальность.

  4. Бежевый — -30,7%. Спокойный и универсальный оттенок, который не приедается. Такие кроссоверы часто остаются в хорошем состоянии.

  5. Красный — -31,4%. Вечная классика с "характером". Подходит как для городских машин, так и для более динамичных моделей.

Если хотите в будущем продать кроссовер с минимальными потерями — не спешите с выбором цвета. Яркие и редкие оттенки, вопреки ожиданиям, оказываются выгоднее популярных серых и чёрных. Они не только привлекают внимание, но и сохраняют цену лучше, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Немецкое качество не выдержало дороги: три автомобиля Volkswagen, которые доводят до слёз
Авто
Немецкое качество не выдержало дороги: три автомобиля Volkswagen, которые доводят до слёз Аудио 
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Авто
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже Аудио 
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Садоводство, цветоводство
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Свадьба Безоса в Венеции: почему это событие стало символом проблем города
Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить
Удивительные преимущества навоза: как он меняет жизнь ваших роз
Молодой запечённый картофель с творожным соусом: простой рецепт, который покорит всех гурманов
Квинси Промес: экстрадиция под вопросом? Новый поворот в громком деле
Туя начала ржаветь? Это может быть серьёзнее, чем кажется: как распознать опасные пятна
Не ждите беды: вот как изменить условия жизни кротов на вашем участке навсегда
Виноделие в зоне конфликта: как ливанские вина преодолевают трудности
Ваши торты еще никогда не были столь вкусными — секретный джем из клубники сделает их особенными
Джокович пожаловался, что его не любили так, как Федерера и Надаля: вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.