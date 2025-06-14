Уже могли сэкономить полбака: вот что нужно выключить в машине прямо сейчас

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Современные авто напичканы удобствами, но знаете ли вы, что за комфорт приходится платить не только деньгами, но и литрами топлива?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Кондиционер, мультимедиа, обогрев сидений, яркие фары и даже зарядка телефона — всё это работает от генератора, а значит, нагружает двигатель и увеличивает расход топлива. Но насколько критична эта нагрузка? И можно ли сэкономить, если отключить всё лишнее?

Кондиционер: самый затратный комфорт

Исследования немецкого автоклуба ADAC показали, что кондиционер на примере Skoda Octavia увеличивает расход топлива примерно на 0,43 литра в час. Если вы едете 10 часов без включённого охлаждения — теоретическая экономия составит более 4 литров бензина.

Но есть нюанс: при жаре водитель часто открывает окна. Это нарушает аэродинамику, особенно на трассе. Воздух попадает в салон, создаёт вихри и зону низкого давления — в итоге машина начинает буквально "тормозить" себя, и расход снова растёт.

Езда с открытыми окнами: сколько это стоит

Проведённый тест на Ford Focus показал:

На скорости 90 км/ч открытые окна добавляют всего +0,1 л/100 км;

На 120 км/ч потери возрастают до +0,5 л/100 км;

При 130 км/ч — расход увеличивается на 0,6-0,7 л, и это уже больше, чем у кондиционера.

Таким образом, открытые окна выгодны только на низких скоростях (до 90 км/ч). Но даже в этом случае постоянный сквозняк может плохо сказаться на здоровье.

Не только кондиционер

ADAC отмечает: если отключить другие электроприборы, можно сэкономить ещё до 0,5 литра топлива. Вот сколько "ест" каждая система:

Вентиляция салона — до 250 Вт;

Галогенные фары ближнего света — 150 Вт;

Дворники — около 50 Вт;

Обогрев заднего стекла — 100-200 Вт;

Обогрев лобового стекла — до 500 Вт;

Подогрев одного сиденья — 100 Вт.

Электропитание поступает от генератора, а его работу обеспечивает двигатель. Чем больше энергии он вырабатывает — тем больше топлива сгорает.

Стоит ли отключать всё

На малых скоростях — да, это даст небольшой эффект. Но в большинстве случаев отказ от комфорта, особенно от кондиционера летом, принесёт больше неудобств, чем выгоды. А при движении по трассе — может даже обернуться обратным результатом.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания.

