Немецкое качество не выдержало дороги: три автомобиля Volkswagen, которые доводят до слёз

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Volkswagen ассоциируется с качеством, надёжностью и инженерной точностью. Но даже в рядах лучших случаются досадные промахи — и об этом говорят не критики, а сами владельцы.

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Passat

Автомобильные эксперты и водители выделили несколько моделей VW, которые чаще других становятся причиной незапланированных расходов. Ниже — три самых обсуждаемых "разочарования" марки, от которых ждёшь одного, а получаешь совсем другое.

1. Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Этот седан должен был утвердить репутацию Passat как эталона бизнес-класса, но на деле стал одной из самых проблемных моделей марки.

Основные жалобы владельцев:

регулярные сбои электроники — выходят из строя датчики, замки и управляющие блоки;

слабые коробки DSG — могут "помереть" уже после 100-150 тыс. км;

дорогой и капризный ремонт подвески;

очаги коррозии и отказы рулевого управления.

Passat B6 нередко требует внимания гораздо раньше, чем этого ждёшь от немецкого седана.

2. Volkswagen Tiguan I (2007-2016)

Популярный кроссовер, полюбившийся за дизайн и комфорт, оказался непростым в эксплуатации.

Проблемы, с которыми сталкивались владельцы:

моторы TSI "едят" масло уже с 50-70 тыс. км;

растягивание цепи ГРМ может случиться до 100 тыс. км;

лакокрасочное покрытие быстро теряет вид — кузов покрывается царапинами.

Даже базовое обслуживание у Tiguan оказывается неожиданно дорогим, а мелкий ремонт — частым гостем.

3. Volkswagen Golf 1.4 TSI (2008-2012)

Легендарный хэтчбек, который успел стать символом надёжности, подвёл в версии с мотором 1.4 TSI.

На что жалуются автолюбители:

турбина выходит из строя даже при низком пробеге;

цепь ГРМ — слабое место и дорогое в ремонте;

неполадки системы охлаждения.

Если вы рассматриваете такой Golf на вторичке — проверьте мотор до последнего винта. Иначе цена ремонта может превысить половину стоимости самого авто.

Никакой бренд не застрахован от неудач — даже Volkswagen. При покупке подержанной машины важно не верить вслепую имени, а изучить отзывы, историю обслуживания и слабые места конкретной модели. Только так можно избежать сюрпризов на СТО и сохранить кошелёк целым.

Уточнения

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

