Немецкое качество не выдержало дороги: три автомобиля Volkswagen, которые доводят до слёз

Volkswagen ассоциируется с качеством, надёжностью и инженерной точностью. Но даже в рядах лучших случаются досадные промахи — и об этом говорят не критики, а сами владельцы.
Автомобильные эксперты и водители выделили несколько моделей VW, которые чаще других становятся причиной незапланированных расходов. Ниже — три самых обсуждаемых "разочарования" марки, от которых ждёшь одного, а получаешь совсем другое.
Этот седан должен был утвердить репутацию Passat как эталона бизнес-класса, но на деле стал одной из самых проблемных моделей марки.
Основные жалобы владельцев:
регулярные сбои электроники — выходят из строя датчики, замки и управляющие блоки;
слабые коробки DSG — могут "помереть" уже после 100-150 тыс. км;
дорогой и капризный ремонт подвески;
очаги коррозии и отказы рулевого управления.
Passat B6 нередко требует внимания гораздо раньше, чем этого ждёшь от немецкого седана.
Популярный кроссовер, полюбившийся за дизайн и комфорт, оказался непростым в эксплуатации.
Проблемы, с которыми сталкивались владельцы:
моторы TSI "едят" масло уже с 50-70 тыс. км;
растягивание цепи ГРМ может случиться до 100 тыс. км;
лакокрасочное покрытие быстро теряет вид — кузов покрывается царапинами.
Даже базовое обслуживание у Tiguan оказывается неожиданно дорогим, а мелкий ремонт — частым гостем.
Легендарный хэтчбек, который успел стать символом надёжности, подвёл в версии с мотором 1.4 TSI.
На что жалуются автолюбители:
турбина выходит из строя даже при низком пробеге;
цепь ГРМ — слабое место и дорогое в ремонте;
неполадки системы охлаждения.
Если вы рассматриваете такой Golf на вторичке — проверьте мотор до последнего винта. Иначе цена ремонта может превысить половину стоимости самого авто.
Никакой бренд не застрахован от неудач — даже Volkswagen. При покупке подержанной машины важно не верить вслепую имени, а изучить отзывы, историю обслуживания и слабые места конкретной модели. Только так можно избежать сюрпризов на СТО и сохранить кошелёк целым.
Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
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