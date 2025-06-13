Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье

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На вторичном рынке — десятки тысяч предложений, но как понять, какие машины действительно стоят своих денег? Один эксперт выделил четвёрку надёжнейших.

Фото: commons.wikimedia.org by MercurySable99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Civic

Долговечность — главный критерий

Выбирая подержанный автомобиль, автолюбители надеются не только на выгодную цену, но и на то, что машина не превратится в "чёрную дыру" для бюджета. Эксперт портала GOBankingRates Джо Жиранда - директор по продажам и маркетингу компании CFR Classic — составил список моделей, которые крайне редко доставляют хлопоты своим владельцам.

Их главное достоинство — надёжность, низкие затраты на ремонт и уверенная позиция на вторичном рынке.

Toyota Tacoma

Этот пикап известен своей выносливостью и минимальной потерей стоимости при перепродаже.

"Средние годовые траты на ремонт — около $673, и лишь в 18,5% случаев за 10 лет может понадобиться серьёзное вмешательство", — рассказал Жиранда.

Успех модели он объяснил простым, но надёжным устройством и жёсткой подвеской.

Honda Civic

Культовый седан не теряет актуальности годами.

"Civic сохраняет свыше 60% от начальной стоимости, при этом крайне экономичен в обслуживании", — отметил эксперт.

По его словам, высокая надёжность достигается за счёт качественной сборки и проверенных двигателей.

Subaru Outback

Внедорожник Outback редко требует дорогостоящего ремонта, если за ним следить.

"Эта модель ценится за просторный, технологичный салон, полный привод и хорошо настроенную трансмиссию", — подчеркнул Жиранда.

Однако важно соблюдать график обслуживания, чтобы сохранить характеристики.

Toyota 4Runner

Этот внедорожник создан для тяжёлых условий и не боится бездорожья.

"Средние расходы на ремонт — около $514 в год, а благодаря раме и прочной конструкции риск серьёзных поломок минимален", — добавил эксперт.

И это ещё не всё

Ранее специалисты выделили ещё шесть подержанных машин с выдающейся надёжностью. Среди них — Lexus ES, Honda Accord, один американский пикап, несколько моделей из Южной Кореи и даже один электрокар. Все они подходят тем, кто хочет надёжное авто без лишних трат.

Уточнения

Бездоро́жье — состояние местности, характеризующееся отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог.

