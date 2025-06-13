Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье

На вторичном рынке — десятки тысяч предложений, но как понять, какие машины действительно стоят своих денег? Один эксперт выделил четвёрку надёжнейших.
Выбирая подержанный автомобиль, автолюбители надеются не только на выгодную цену, но и на то, что машина не превратится в "чёрную дыру" для бюджета. Эксперт портала GOBankingRates Джо Жиранда - директор по продажам и маркетингу компании CFR Classic — составил список моделей, которые крайне редко доставляют хлопоты своим владельцам.
Их главное достоинство — надёжность, низкие затраты на ремонт и уверенная позиция на вторичном рынке.
Этот пикап известен своей выносливостью и минимальной потерей стоимости при перепродаже.
"Средние годовые траты на ремонт — около $673, и лишь в 18,5% случаев за 10 лет может понадобиться серьёзное вмешательство", — рассказал Жиранда.
Успех модели он объяснил простым, но надёжным устройством и жёсткой подвеской.
Культовый седан не теряет актуальности годами.
"Civic сохраняет свыше 60% от начальной стоимости, при этом крайне экономичен в обслуживании", — отметил эксперт.
По его словам, высокая надёжность достигается за счёт качественной сборки и проверенных двигателей.
Внедорожник Outback редко требует дорогостоящего ремонта, если за ним следить.
"Эта модель ценится за просторный, технологичный салон, полный привод и хорошо настроенную трансмиссию", — подчеркнул Жиранда.
Однако важно соблюдать график обслуживания, чтобы сохранить характеристики.
Этот внедорожник создан для тяжёлых условий и не боится бездорожья.
"Средние расходы на ремонт — около $514 в год, а благодаря раме и прочной конструкции риск серьёзных поломок минимален", — добавил эксперт.
Ранее специалисты выделили ещё шесть подержанных машин с выдающейся надёжностью. Среди них — Lexus ES, Honda Accord, один американский пикап, несколько моделей из Южной Кореи и даже один электрокар. Все они подходят тем, кто хочет надёжное авто без лишних трат.
Бездоро́жье — состояние местности, характеризующееся отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.