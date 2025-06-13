Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья желтеют, корни задыхаются: что происходит с томатами после ливня и как это исправить
Гениальный трюк с содой: как отмыть многолетний жир за 15 минут
Израиль закрыл небо — рейсы отменены до особого распоряжения
Учёные из Сириуса создали технологию, которая может изменить лечение рака
Амурский против бенгальского: кто сильнее, тяжелее и опаснее в природе
Старение не приговор: секреты уверенности и привлекательности для женщин после 40
Может ли расположение кресла в самолёте повлиять на шансы выжить — мнение экспертов
Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала
Инсайдерская информация: Динамо метит на вершину РПЛ – Деменко раскрыл карты

Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории

1:58
Авто

В то время как мир готовится к полной электрификации автопарка, один из крупнейших автопроизводителей решил притормозить — но не без причины.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Электромобили — не всё так гладко

Несмотря на мощную волну поддержки электромобилей со стороны властей и корпораций, реальность оказалась не такой радужной. Продажи не растут так, как ожидалось, особенно в Европе. Покупатели пугаются высокой стоимости электрокаров, долгой зарядки и ограниченного запаса хода.

Результат? Миллиардные инвестиции в разработку и инфраструктуру не оправдывают себя. Некоторые компании начали переосмысливать стратегию и возвращаются к более гибким и компромиссным решениям.

Honda делает шаг назад — или вперёд

Один из таких автогигантов — Honda. Компания изначально делала ставку на электрификацию, но теперь пересматривает курс. Японский бренд решил сосредоточиться на гибридных технологиях. Это логичный шаг: гибриды легче вписываются в бюджеты как покупателей, так и производителей, и при этом позволяют существенно сократить выбросы.

Новый двигатель — главный козырь

Honda пообещала разработать новейший гибридный двигатель, который будет запущен уже в 2027 году. По заявлениям компании, это будет "самый эффективный двигатель, который мы когда-либо создавали". Цель проста: максимально снизить расход топлива и выбросы, не отказываясь при этом от проверенной и надёжной конструкции.

До 2030 года бренд планирует представить 13 новых гибридных моделей, каждая из которых будет оснащена этим мотором. И пусть Европа готовится к прощанию с бензином и дизелем к 2035 году, Honda уверена — у ДВС ещё есть шанс на достойное будущее, пусть и в новом, более экологичном формате.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Наука и техника
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий Аудио 
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Домашние животные
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Популярное
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Анна Асти рассказала о причинах ухода от продюсера Артика
Еда на круизах: что скрывают рестораны на круизных лайнерах
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Они нападают тихо и точно: акулы не могут защититься от этого врага
Последние материалы
Гениальный трюк с содой: как отмыть многолетний жир за 15 минут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Израиль закрыл небо — рейсы отменены до особого распоряжения
Учёные из Сириуса создали технологию, которая может изменить лечение рака
Амурский против бенгальского: кто сильнее, тяжелее и опаснее в природе
Старение не приговор: секреты уверенности и привлекательности для женщин после 40
Может ли расположение кресла в самолёте повлиять на шансы выжить — мнение экспертов
Борщ стал лучше — хотя казалось, что уже невозможно: паста из чесночных стрелок и сала
Инсайдерская информация: Динамо метит на вершину РПЛ – Деменко раскрыл карты
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.