Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории

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В то время как мир готовится к полной электрификации автопарка, один из крупнейших автопроизводителей решил притормозить — но не без причины.

Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поршни двигателя

Электромобили — не всё так гладко

Несмотря на мощную волну поддержки электромобилей со стороны властей и корпораций, реальность оказалась не такой радужной. Продажи не растут так, как ожидалось, особенно в Европе. Покупатели пугаются высокой стоимости электрокаров, долгой зарядки и ограниченного запаса хода.

Результат? Миллиардные инвестиции в разработку и инфраструктуру не оправдывают себя. Некоторые компании начали переосмысливать стратегию и возвращаются к более гибким и компромиссным решениям.

Honda делает шаг назад — или вперёд

Один из таких автогигантов — Honda. Компания изначально делала ставку на электрификацию, но теперь пересматривает курс. Японский бренд решил сосредоточиться на гибридных технологиях. Это логичный шаг: гибриды легче вписываются в бюджеты как покупателей, так и производителей, и при этом позволяют существенно сократить выбросы.

Новый двигатель — главный козырь

Honda пообещала разработать новейший гибридный двигатель, который будет запущен уже в 2027 году. По заявлениям компании, это будет "самый эффективный двигатель, который мы когда-либо создавали". Цель проста: максимально снизить расход топлива и выбросы, не отказываясь при этом от проверенной и надёжной конструкции.

До 2030 года бренд планирует представить 13 новых гибридных моделей, каждая из которых будет оснащена этим мотором. И пусть Европа готовится к прощанию с бензином и дизелем к 2035 году, Honda уверена — у ДВС ещё есть шанс на достойное будущее, пусть и в новом, более экологичном формате.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

