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Вас просят открыть капот? Не спешите: что говорит закон и как избежать проблем с ГАИ

2:19
Авто

Ситуация знакома многим: едешь спокойно, останавливает инспектор — проверка документов. Всё стандартно. Но вдруг — неожиданная просьба: "Откройте капот". И тут начинается совсем другая история.

Автомобиль ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль ГАИ

Простая просьба или досмотр

Автоюристы напоминают: открыть капот — это уже досмотр автомобиля, а не просто формальность. По закону (приказ МВД №664, п. 197) инспектор имеет право заглянуть под капот только при наличии протокола досмотра. Без него — это обычная просьба, которую вы имеете полное право вежливо отклонить.

Почему нельзя соглашаться "просто так"

Представим, что инспектор замечает под капотом подтёк тормозной жидкости. Он тут же оформляет запрет на эксплуатацию авто по статье 12.5 КоАП РФ. А вот протокола досмотра нет. И в результате — вы никак не докажете, что это была неофициальная проверка, и даже не сможете полноценно оспорить её последствия.

Всё, что вы сказали или сделали — осталось только на словах.

Что говорит ПДД

Инспекторы любят ссылаться на пункт 2.3.1 ПДД: водитель обязан следить за техническим состоянием автомобиля. Но это не даёт им права досматривать машину без протокола. Ответственность за исправность — это ваша забота до начала движения, а не повод для неформальных осмотров.

Как действовать правильно

  • Оставайтесь спокойны.

  • Вежливо уточните: "Готов открыть капот при оформлении протокола досмотра".

  • Если настаивают — включите камеру и фиксируйте диалог.

  • Напомните, что проверка документов не включает осмотр технической части машины.

В большинстве случаев такой уверенный, но корректный ответ быстро охлаждает пыл инспектора: досмотр — это понятые, видео, бумажная волокита. А этого не хотят даже те, кто пытался действовать "на глазок".

Не нарушайте, но и себя не подставляйте

Если с машиной действительно что-то не так — скрывать бесполезно. Но если инспектор решил "просто посмотреть", не стоит облегчать ему задачу ценой своей правовой безопасности.

Уточнения

Капот автомобиля представляет собой кузовную деталь, защищающую двигатель и другие элементы моторного отсека автомобиля от негативного воздействия внешних факторов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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