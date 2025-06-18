На фото — он, в базе — вы: как мошенники ездят с вашими документами

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Каждый месяц в разных регионах страны всплывают всё новые случаи мошенничества с так называемыми "зеркальными" водительскими удостоверениями. На первый взгляд — обычные права, но с одним подвохом: их владелец — вовсе не тот, кто на фото. А вот имя, номер и дата выдачи — настоящие. И если этот "водитель" что-то натворит, отвечать придётся вам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain водительское удостоверение

Что такое "зеркальные" права

Когда-то этот термин использовался для обозначения дубликатов прав, изъятых по суду. Нарушитель, лишённый удостоверения, просто подделывал его в подпольной типографии и продолжал кататься. Но теперь всё сложнее. Мошенники изготавливают документ на основе действующих данных — фамилии, номера, категории и прочего — меняя только фотографию.

С таким поддельным ВУ человек спокойно проходит проверку: инспектор сверяет по базе — всё совпадает. А вот сверить лицо с фото — не всегда возможно.

Угроза начинается с утечки

Все эти подделки основаны на реальных данных, которые "утекают" из страховых, банковских и телеком-баз. В даркнете можно купить полный комплект информации о любом водителе, включая место регистрации и дату получения прав. Это уже не просто подделка — это кража идентичности.

Когда всё вскрывается — поздно

Самая страшная часть этой схемы — последствия. Представьте: где-то человек на "ваших" правах сбил пешехода и скрылся. В суд приходит повестка — вам. Поддельные права исчезли, нарушителя нет, а вы должны доказывать, что даже не были в том городе. А пока — лишение прав, запрет на регистрацию авто и адвокатские счета.

Вычислить сложно, а защититься ещё труднее

Чаще всего "зеркальные" права всплывают уже на этапе составления протокола или суда. Регистрация машины не совпадает, подпись другая, а нарушитель давно исчез. В реальности доказать подделку — задача не из лёгких, особенно если камер поблизости не было.

Некоторым приходится полностью менять удостоверение, чтобы его номер не использовали повторно. Да, это возможно официально, но в жизни — целый квест.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



