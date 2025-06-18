Эти цвета будто защищают от обесценивания: что говорят аналитики о вторичном рынке

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Выбирая автомобиль, большинство ориентируется на надёжность, комплектацию и бренд. А зря! Исследование iSeeCars, опубликованное CarBuzz, показало: цвет машины может существенно повлиять на её цену через три года.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 208

Выцветают не только краски, но и деньги

Авто в жёлтом цвете дешевеет медленнее всех: за три года потери составляют в среднем 24%, или $13,6 тыс. на американском рынке. За ними — оранжевые и зелёные машины с 24,4% и 26,3% обесценивания соответственно. Это ощутимо меньше среднего показателя в 31%.

Для сравнения:

Чёрные машины теряют 31,9% стоимости — это $15,4 тыс.

Белые — 32,1% (примерно $15,5 тыс.)

Цвет — редкость, а значит выгода

Почему так происходит? Всё просто: яркие цвета — редкость. Их реже предлагают производители, а значит, и на вторичке их меньше. Такая ограниченность рождает спрос — пусть и от узкой аудитории. В итоге машины с необычной окраской держат цену лучше.

Есть нюанс: ждать придётся дольше

Но не всё так радужно. Продать зелёный или жёлтый автомобиль сложнее. Желающие на такую расцветку есть, но их меньше, и они, как правило, точно знают, что ищут — вплоть до модели и комплектации. Поэтому реализация может занять недели, а то и месяцы дольше, чем у классики вроде серебристого или белого кузова.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

