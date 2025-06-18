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Промыл радиатор — и попал на капитальный ремонт: что автомобилисты делают не так в жару

1:46
Авто

Лето — не только время отпусков, но и сезон, когда двигатель машины особенно уязвим. Если вы до сих пор думаете, что радиатор — это просто "решётка", которую достаточно ополоснуть на мойке, вы рискуете остаться на обочине с перегретым мотором.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Почему промывка радиатора — не "для галочки"

Многие водители уверены: раз брызнули из керхера на соты — всё, можно ехать на юг. Но реальная грязь копится глубоко внутри — и достать её без специальных средств невозможно. Поверхностная промывка не спасает от перегрева, она только создаёт иллюзию чистоты.

Не каждая мойка — спасение

Совет с форума? Мойка возле дома? Лучше дважды подумайте. Автомойки не оборудованы для глубокой чистки радиаторов, особенно современных: сейчас в машине может быть до трёх радиаторов — для двигателя, трансмиссии и кондиционера. И грязь скапливается между ними, а не только снаружи.

Чтобы реально удалить всё, что мешает охлаждению, требуется частичная разборка и грамотный подход. А на сомнительной станции вам этого либо не скажут, либо не сделают.

И внутри — тоже проблема

Даже если внешне всё блестит, внутри радиатора может таиться не меньше бед. Остатки старого антифриза, отложения, коррозия — всё это остаётся, если не сделать полноценную промывку системы. И новый антифриз не спасёт: он просто смешается с грязью.

Экономия, которая дорого обходится

Как отмечают эксперты, такие ошибки ведут к перегреву, пробитой прокладке ГБЦ и десяткам тысяч рублей на ремонт. А ведь всё, что нужно — одна правильная профилактика перед летом.

Уточнения

Радиатор охлаждения — охлаждающее приспособление в двигателях внутреннего сгорания и других устройствах, например, в системах кондиционирования высотных самолётов и на двигателях с турбонаддувом встречаются воздухо-воздушные радиаторы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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