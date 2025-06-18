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Китайский кузов, русская душа: что спрятали в новых автомобилях GAC

1:36
Авто

Совсем скоро китайские автомобили GAC станут ближе и понятнее для российских водителей. Всё благодаря партнёрству с Яндексом: уже с третьего квартала 2025 года в модельный ряд автопроизводителя начнёт встраиваться мультимедийная платформа Яндекс Авто.

GAC
Фото: commons.wikimedia.org by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
GAC

Комфорт без смартфона

Первая ласточка — обновлённый кроссовер GAC GS8 с полным приводом. На его экране — знакомые и нужные в дороге Яндекс Карты, Музыка, Книги. Всё работает напрямую в системе автомобиля: никаких держателей, проводов и отвлечений на смартфон.

Персональный автомобиль

Подключение к Яндекс ID сделает систему по-настоящему "своей": подтянутся адреса из истории, любимые треки и начатые аудиокниги. Поездка будет начинаться именно так, как вы привыкли — без лишних настроек и логинов.

Вперёд — с голосом

Впереди — больше. Как отмечает Екатерина Дапкус, глава Яндекс Авто, ежемесячно только Яндекс Картами пользуются около 90 миллионов человек. В будущем платформа появится и в других моделях GAC, а управлять мультимедийкой можно будет голосом — через "Алису".

Стратегия удобства

По словам Павла Никифорова, замдиректора по продажам GAC Motor Россия, цель компании — сделать каждую поездку не только безопасной, но и максимально простой и удобной. Интеграция с Яндексом — важный шаг в этом направлении.

Уточнения

GAC Group — китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу. По состоянию на 2021 год компания занимала 5-е место среди крупнейших автопроизводителей Китая по количеству проданных автомобилей (2,144 млн). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 1077-е место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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