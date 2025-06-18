Чистили с душой — остались пятна и трещины: как превратить салон в кошмар своими руками

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Когда салон машины начинает выглядеть хуже, мы виняем время и пыльные дороги. А ведь часто дело — в нас самих. О грубейших ошибках при уходе за интерьером рассказал Евгений Евтеев, совладелец Fit Service.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaguar MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салон автомобиля

Химия, которая разрушает

Многие берутся за чистку машины как за уборку в доме — с той же бытовой химией. И зря. Такие средства хоть и справляются с грязью, но вместе с ней уничтожают и защитный слой пластика. Итог — выцветшие панели, трещины и пятна, которые уже ничем не вывести.

Абразив — скрытый враг

Губки с жесткой щетиной — еще один враг салона. Особенно опасны они для глянцевых и лакированных деталей. Вроде бы очистили — а на деле оставили царапины навсегда. Вместо этого нужны специализированные авто-средства и мягкий ворс, созданные именно для интерьера машины.

Пыль не терпит промедления

"Успею на выходных" — и так неделями. Но каждый пропущенный день уборки — это шанс пыли и пятнам закрепиться навсегда. На тканевой обивке разводы потом не вычистить ничем. Идеальный ритм — легкая чистка раз в две недели, и хотя бы раз в месяц — полноценная обработка всех поверхностей.

Панель тоже стареет

Мало кто обрабатывает переднюю панель полиролью. А зря: без нее пластик тускнеет за год почти на четверть. Это как кожа без крема — выгорает, трескается, теряет вид.

Уточнения

Салон — основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля. Салон бывает у автобусов, троллейбусов и легковых автомобилей. В грузовом автомобиле место для размещения водителя называется кабиной.

