Машина из Китая: едет бодро, но ремонт, как квест для владельцев

Сегодня китайские автомобили уверенно занимают место на рынках разных стран. Они привлекают ценой, оснащением и внешностью. Но вместе с плюсами есть нюансы, о которых стоит знать заранее.
Владельцы отмечают: машины из Китая практичны и чаще всего дешевле конкурентов. Однако не всё так просто. Главная проблема — запчасти. Иногда даже на популярные модели приходится ждать детали неделями. А с маслами — ещё интереснее.
Одна и та же модель, но с разными двигателями — и уже требуются разные масла. Некоторые моторы — это лицензионные копии Toyota и Volkswagen, и к ним подходят японские или немецкие спецификации. Но официальные рекомендации бывают неочевидными.
Это значит, что в большинстве случаев нужно использовать низковязкие энергосберегающие масла. Такие составы помогают снизить расход топлива и нагрузку на систему охлаждения, но требуют особого внимания при замене.
Если машина не электрическая, заливайте минимум 95-й бензин. Это особенно важно в первые месяцы: китайские автомобили часто не проходят заводскую обкатку. Первые 5-10 тысяч километров — самый уязвимый период.
Двигатель и коробка должны "притереться", поэтому важно избегать высоких оборотов, перегрузок и резких стартов. В этот период особенно важно следить за уровнем масла и охлаждающей жидкости.
Китайские машины уже давно не шутка. Но чтобы они служили долго, важно внимательно читать инструкцию и придерживаться всех регламентов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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