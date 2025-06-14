Один удар по колесу — и на шине появляется то, что нельзя игнорировать

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Каждый водитель обязан следить за состоянием шин. И один из тревожных признаков — появление выпуклостей, которые в народе называют "шишками". Это не безобидный дефект, а серьёзная угроза безопасности.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Что такое шишка на покрышке

Это выпуклость на боковине или протекторе, появляющаяся из-за повреждений внутренних слоёв шины. Обычно такое происходит после сильных ударов — к примеру, наезде на яму или бордюр, особенно если в багажнике был лишний груз.

Резина в этом месте истончается, и воздух под давлением буквально выталкивает участок наружу, образуя округлый бугорок.

Почему это опасно

Эксплуатировать шину с шишкой категорически запрещено. Повреждённый участок может не выдержать нагрузки и просто разорваться на ходу. На скорости это почти гарантированное ДТП.

Сильнее всего страдают боковины — они не рассчитаны на внутреннее давление, и любое вздутие делает шину неуправляемой и непредсказуемой.

Что делать, если заметили шишку

Не откладывайте замену. Даже если машина едет "вроде нормально" — риск остаётся. Шишка на покрышке — это приговор, а не косметический дефект. Лучше потратить время и деньги на новую шину, чем потом объяснять страховой, почему вы попали в аварию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

