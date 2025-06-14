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Хитрости перекупа: как визуально добавить автомобилю цену и уверенность

1:28
Авто

Каждый автовладелец однажды сталкивается с необходимостью продажи машины. Но мало кто знает, как действительно повысить её стоимость без обмана и лишних вложений. Секретами поделился перекупщик с 20-летним опытом — и они оказались неожиданно простыми.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Покупатели не хотят вкладываться

Первое и главное — избавьте будущего владельца от хлопот. Перед продажей стоит заменить все расходники: масло, фильтры, тормозные колодки. Это небольшие затраты, которые создают ощущение ухоженного автомобиля.

Внешний вид — это первое впечатление

Авто должно быть чистым — не только снаружи, но и внутри. Отполируйте кузов, протрите фары, уберите царапины. Из салона и багажника — ни единой личной вещи. А вот двигатель протирать нужно аккуратно: слишком чистый мотор может насторожить опытного покупателя.

Фото — ключ к откликам

Эксперт подчёркивает: добавьте в объявление как можно больше качественных фото. Покажите машину при естественном свете, с разных углов, включая салон, багажник и приборную панель. Люди покупают глазами.

Допы — не аргумент для цены

Сигнализация, магнитола, парктроники — всё это хорошо, но, увы, не делает машину дороже. На вторичке покупатели смотрят на техническое состояние и внешний вид, а не на список "наворотов".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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