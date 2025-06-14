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Лайфхак из Формулы-1, который сегодня используют даже страховщики

2:16
Авто

Вы когда-нибудь замечали, что в бардачке некоторых машин лежит обычная монетка? Это не талисман и не суеверие. Это — проверенный временем инструмент, который может спасти не только ваш кошелёк, но и жизнь.

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Простой способ оценить износ шин

Опытные водители используют монету, чтобы быстро проверить глубину протектора. Достаточно вставить её в канавку шины. Если монета уходит целиком — всё в порядке. Видна часть? Самое время задуматься о замене резины.

Этот лайфхак работает независимо от марки шин или уровня их износа — он универсален. Не зря о нём в своё время упоминал даже Михаэль Шумахер, подчёркивая, что никакие датчики не заменят глаз и монету.

История с гонками и культурой

Метод родом из 60-х. Тогда механики Формулы-1 использовали монету как экспресс-тест перед стартом. Сегодня — это часть культуры автоэнтузиастов. В Скандинавии пошли дальше: вместо монетки — пластиковая карта с отметками глубины, ведь там дороги куда строже, а климат суровее.

Напоминание, а не просто тест

Эксперт по автострахованию Джейн Смит говорит: "Монета становится триггером: ты видишь её и вспоминаешь — пора проверить резину или сменить сезонность".

А автоэксперт Эд Болланд в своей книге добавляет: "Монета — это символ. Она говорит: обращай внимание на детали, даже если кажется, что всё хорошо".

Безопасность — в мелочах

35% аварий, связанных с техническими неисправностями, происходят из-за проблем с шинами (по данным NHTSA). Проверка состояния — ваша зона ответственности. А монета в бардачке — как визуальная привычка заботиться о себе и машине.

Вредна ли монета для шин

Нет. Пьер Дюбуа, инженер Michelin, уверяет: "Монета не навредит шине. Она безопасна и полезна. Даже если останется в протекторе — ничего страшного".

Так что, если в вашем бардачке случайно завалялась монетка — не убирайте. Возможно, она уже спасла вас от ненужных трат и рисков.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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