Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

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Многие до сих пор не до конца понимают, как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле. И зря — ошибки в эксплуатации не только вредят здоровью, но и бьют по кошельку. А главное — снижают эффективность охлаждения. Между тем, если всё делать правильно, кондиционер будет дуть ощутимо холоднее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат-контроль

Разбираемся, как добиться максимального комфорта и выжать из климатической системы максимум.

Плавный старт — и кондиционер справится быстрее

Сразу после запуска двигателя не спешите включать кондиционер на полную мощность. Подождите, пока мотор немного прогреется. На первых минутах направьте поток воздуха вниз — к ногам.

Это особенно важно зимой: так салон прогреется равномерно. А летом вы избежите ударной волны горячего воздуха из раскалённых воздуховодов, если машина стояла на солнце. Правильный запуск = быстрее холодный воздух.

Температура: не слишком холодно, не слишком тепло

Оптимальная зона — от 19 до 22°C. Лучше не крутить ручки туда-сюда — постоянные изменения только мешают системе работать эффективно. В жаркую погоду сначала откройте окна на пару минут: температура в салоне начнёт снижаться быстрее.

Затем включите режим рециркуляции — сначала на средней скорости, потом на максимум. Всего на минуту. Так система не будет тянуть горячий воздух с улицы и начнёт охлаждать быстрее и лучше.

Даже зимой — включайте кондиционер

Мало кто знает, но зимой кондиционер тоже нужен: он убирает влагу и избавляет от запотевших стёкол. К тому же, регулярное использование системы продлевает её срок службы.

Чистый фильтр = холодный воздух

Салонный фильтр необходимо менять минимум раз в год. Он задерживает пыль, влагу и грязь. Если его не поменять — в салоне появятся бактерии и запахи, а эффективность охлаждения упадёт. Хотите, чтобы кондиционер дул холоднее? Начните с фильтра. Также не курите в салоне — дым оседает в воздуховодах и мешает нормальной работе системы.

Уход минимальный, но необходимый

Сама по себе система не требует постоянного внимания, но проверка уровня хладагента должна быть регулярной. При его утечке кондиционер теряет мощность и перестаёт охлаждать как раньше. А значит, ваш "мороз" просто исчезнет.

Результат — минус на термометре

Если следовать всем этим простым правилам, ваш кондиционер будет работать тише, экономичнее и — главное — ощутимо холоднее. Всё просто: техника любит порядок и внимание.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

