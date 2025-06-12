Ушли с конвейера, но не с дорог: эти машины не стареют, а становятся легендами

Когда модель снимают с производства, это не всегда означает, что она устарела. Некоторые машины уходят с конвейера, но продолжают жить — в сердцах владельцев, на дорогах и даже в рейтингах надёжности. И вот пять таких легенд.
Настоящий танк на колёсах, с которым не страшны ни снег, ни пески, ни вечная мерзлота. Даже спустя десятилетия эти внедорожники легко справляются с оффроудом и славятся надёжностью. Многие владельцы предпочитают не продавать свои "сотки", а вкладываться в их обслуживание — потому что знают: аналогов всё меньше.
Один из самых уважаемых внедорожников в России. Хотя производство модели завершилось, на вторичном рынке "Паджеро" остаётся на вес золота. Прост в обслуживании, вынослив и подходит как для городских условий, так и для экспедиций. Настоящий рабочий конь с душой.
Немецкий флагман, который опередил своё время. Роскошь, сравнимая с премиальными марками, скрыта в скромном кузове. Автомобиль оказался слишком хорошим — и слишком дорогим для массового покупателя. В итоге модель ушла в историю, но знатоки до сих пор ищут Phaeton в хорошем состоянии.
Шведская инженерная мысль, воплощённая в авто с характером. Saab давно покинул рынок, но его машины до сих пор ездят, приносят удовольствие и выглядят нестареющими. 9-5 — это отличный выбор для тех, кто хочет быть "не как все".
Японский бизнес-класс, который в своё время конкурировал с немецкими аналогами. Высокий уровень комфорта, технологичность и ресурсный мотор делают Legend достойным кандидатом для покупки с пробегом. Пусть модель и ушла, но её имя по-прежнему вызывает уважение.
Все эти автомобили объединяет одно: они были сделаны "в лучшие времена", без удешевлений и компромиссов. Их не пугают годы, пробег и снегопады. Именно поэтому они до сих пор вызывают восхищение и остаются в строю.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.