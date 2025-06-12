Ушли с конвейера, но не с дорог: эти машины не стареют, а становятся легендами

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Когда модель снимают с производства, это не всегда означает, что она устарела. Некоторые машины уходят с конвейера, но продолжают жить — в сердцах владельцев, на дорогах и даже в рейтингах надёжности. И вот пять таких легенд.

Фото: commons.wikimedia.org by Luftfahrrad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Land Cruiser 100

Toyota Land Cruiser 100

Настоящий танк на колёсах, с которым не страшны ни снег, ни пески, ни вечная мерзлота. Даже спустя десятилетия эти внедорожники легко справляются с оффроудом и славятся надёжностью. Многие владельцы предпочитают не продавать свои "сотки", а вкладываться в их обслуживание — потому что знают: аналогов всё меньше.

Mitsubishi Pajero

Один из самых уважаемых внедорожников в России. Хотя производство модели завершилось, на вторичном рынке "Паджеро" остаётся на вес золота. Прост в обслуживании, вынослив и подходит как для городских условий, так и для экспедиций. Настоящий рабочий конь с душой.

Volkswagen Phaeton

Немецкий флагман, который опередил своё время. Роскошь, сравнимая с премиальными марками, скрыта в скромном кузове. Автомобиль оказался слишком хорошим — и слишком дорогим для массового покупателя. В итоге модель ушла в историю, но знатоки до сих пор ищут Phaeton в хорошем состоянии.

Saab 9-5

Шведская инженерная мысль, воплощённая в авто с характером. Saab давно покинул рынок, но его машины до сих пор ездят, приносят удовольствие и выглядят нестареющими. 9-5 — это отличный выбор для тех, кто хочет быть "не как все".

Honda Legend

Японский бизнес-класс, который в своё время конкурировал с немецкими аналогами. Высокий уровень комфорта, технологичность и ресурсный мотор делают Legend достойным кандидатом для покупки с пробегом. Пусть модель и ушла, но её имя по-прежнему вызывает уважение.

Почему их помнят

Все эти автомобили объединяет одно: они были сделаны "в лучшие времена", без удешевлений и компромиссов. Их не пугают годы, пробег и снегопады. Именно поэтому они до сих пор вызывают восхищение и остаются в строю.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

