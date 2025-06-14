Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут

Вы удивитесь, но многие китайские автомобили появляются на вторичном рынке почти сразу после покупки. Пробег — копеечный, а желание расстаться — огромное. Почему так происходит? Или машины настолько капризны, что раздражают уже на стадии обкатки, или их владельцы просто поняли, что ошиблись с выбором.
Владельцы выставляют их на продажу с минимальным пробегом, не боясь даже потерять 13% от стоимости из-за налога на доходы физических лиц. Когда машина стоит 2 млн и больше — это может быть до 200 000 рублей. И всё равно — лишь бы избавиться.
Абсолютный лидер по количеству авто на перепродаже. Если считать все дочерние марки вроде Omoda и Exeed как единое целое, результат был бы ещё более впечатляющим. Но даже "врозь" Chery уверенно на первом месте.
"Родственник" Volvo, пусть и формально. Несмотря на громкое имя, модели Geely не задерживаются у первых владельцев надолго.
Хотя это самый продаваемый китайский бренд в России, и заводы у него есть, на вторичке моделей Haval — с избытком. Многие не хотят ждать проблем и избавляются заранее.
Один из крупнейших игроков из Китая. Но и его машины стремительно попадают в перепродажу.
Дочерний бренд Chery, заточенный под моду и "молодёжный дизайн". Но и он не спас от разочарования.
Элитная ветка Chery, как Lexus у Toyota. Казалось бы, должна быть надёжной. Но нет — сотни машин ищут новых хозяев.
Очередная вариация на тему Chery. Продаж меньше, но и перепродаж — тоже заметное количество.
Дорогие гибриды и электромобили. Скорее всего, их "гоняют" по кругу перекупщики — ради наваров.
Официально продаются в России. Но уже массово уходят на вторичку, хоть и без прежнего ценника.
Премиальный бренд от Dongfeng. Цены высокие, статус есть, но это не мешает владельцам быстро избавляться от покупки.
Можно подумать, что эти марки чаще оказываются на вторичке, потому что их больше продают. Но это не всегда так. Например, Haval — топ по продажам новых машин, но только на третьем месте по перепродаже. А Voyah вообще не в десятке новых продаж, но уже там, где машины активно сбрасывают.
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.