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Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут

3:08
Авто

Вы удивитесь, но многие китайские автомобили появляются на вторичном рынке почти сразу после покупки. Пробег — копеечный, а желание расстаться — огромное. Почему так происходит? Или машины настолько капризны, что раздражают уже на стадии обкатки, или их владельцы просто поняли, что ошиблись с выбором.

Haval H5
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval H5

Владельцы выставляют их на продажу с минимальным пробегом, не боясь даже потерять 13% от стоимости из-за налога на доходы физических лиц. Когда машина стоит 2 млн и больше — это может быть до 200 000 рублей. И всё равно — лишь бы избавиться.

1. Chery - 1712 объявлений

Абсолютный лидер по количеству авто на перепродаже. Если считать все дочерние марки вроде Omoda и Exeed как единое целое, результат был бы ещё более впечатляющим. Но даже "врозь" Chery уверенно на первом месте.

2. Geely - 1379 авто

"Родственник" Volvo, пусть и формально. Несмотря на громкое имя, модели Geely не задерживаются у первых владельцев надолго.

3. Haval - 1366 авто

Хотя это самый продаваемый китайский бренд в России, и заводы у него есть, на вторичке моделей Haval — с избытком. Многие не хотят ждать проблем и избавляются заранее.

4. Changan - 970 авто

Один из крупнейших игроков из Китая. Но и его машины стремительно попадают в перепродажу.

5. Omoda - 667 авто

Дочерний бренд Chery, заточенный под моду и "молодёжный дизайн". Но и он не спас от разочарования.

6. Exeed - 644 авто

Элитная ветка Chery, как Lexus у Toyota. Казалось бы, должна быть надёжной. Но нет — сотни машин ищут новых хозяев.

7. Jetour - 315 авто

Очередная вариация на тему Chery. Продаж меньше, но и перепродаж — тоже заметное количество.

8. LiXiang - 249 авто

Дорогие гибриды и электромобили. Скорее всего, их "гоняют" по кругу перекупщики — ради наваров.

9. Tank - 233 авто

Официально продаются в России. Но уже массово уходят на вторичку, хоть и без прежнего ценника.

10. Voyah - 213 авто

Премиальный бренд от Dongfeng. Цены высокие, статус есть, но это не мешает владельцам быстро избавляться от покупки.

Не всё дело в объёмах продаж

Можно подумать, что эти марки чаще оказываются на вторичке, потому что их больше продают. Но это не всегда так. Например, Haval — топ по продажам новых машин, но только на третьем месте по перепродаже. А Voyah вообще не в десятке новых продаж, но уже там, где машины активно сбрасывают.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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