Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех

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Покупая машину, многие надеются: через пару лет получится продать её почти за ту же цену. Увы, это не всегда так. Некоторые авто обесцениваются так быстро, что не успеваешь к ним привыкнуть. Вот пять моделей, которые "оседают" в цене сильнее других — хотя на первый взгляд с ними всё в порядке.

Фото: Wikipedia by SsmIntrigue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Optima

5 место — Renault Koleos (первое поколение)

Казалось бы, удачный союз французского дизайна и японской техники: платформа от Nissan X-Trail, полный привод, вариатор. Но вторичный рынок прохладен. Причина — дорогие запчасти, вариатор, пугающая "гибридность" компонентов. Даже ухоженные Koleos зависают в объявлениях. Хотя в поездке — это комфортный и мягкий кроссовер, покупатели боятся названия.

4 место — Chevrolet Malibu (IX поколение)

Солидная внешность, богатые комплектации и просторный салон — всё как надо. Но… у Malibu нет репутации. Его попросту не знают. Турбомоторы отпугивают своей сложностью, а попытки продать заканчиваются долгими ожиданиями. Даже свежие экземпляры уходят с трудом. Машина, которая казалась недорогим бизнес-классом, теряет цену особенно быстро.

3 место — Citroën C4 (второе поколение)

Французский хэтч с мягкой подвеской и тихим салоном — неплохая машина, особенно с 1.6 и "механикой". Но он обрастает страхами: дорогое обслуживание, нестандартная электроника, непонятный сервис. Итог — машина зависает, даже если в отличном состоянии. Вторичка боится французов.

2 место — Kia Optima (турбоверсии)

С атмосферником Optima популярна, а вот с турбиной — всё иначе. Динамика хорошая, но страх перед турбо-ресурсом, перегретыми моторами и "роботами" отпугивает покупателей. Даже идеальное обслуживание не спасает — репутация у турбированных версий слабая. Цена падает стремительно.

1 место — Ford Focus III

Эталон народного авто внезапно оказался в аутсайдерах. Всё дело в печально известной коробке PowerShift. Даже те, кто брал "механику", страдают от общей недоверчивости. Много слухов, мало веры — вторичка не прощает. И пусть атмосфера надёжна, имя уже не блестит.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



