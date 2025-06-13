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Секреты опытных водителей: лайфхаки, которых нет в инструкции

1:44
Авто

Даже если вы никогда не открывали руководство к своему автомобилю, скорее всего, вы умеете включать дворники, кондиционер и даже менять колесо. Но есть масса удобных и неочевидных способов, которые способны изменить ваш водительский опыт — навсегда.

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Вмятина? Кипяток и вантуз — ваши друзья. Просто вылейте горячую воду на вмятину и используйте вантуз. В большинстве случаев кузов "выскочит" обратно.

Фары мутные? Используйте зубную пасту. Лёгкий абразив прекрасно очищает поверхность фар. Главное — немного терпения и мягкая ткань.

Открыть брелок без пальцев или ногтей? Антистеплер решит проблему. Подденьте кольцо — и вставьте ключ с лёгкостью.

Порядок в багажнике — контейнер для душа в помощь. Он удержит масло, фонарик и другие мелочи, не давая им болтаться по багажнику.

Нет мусорки в салоне? Контейнер для хлопьев — отличная замена. Плотная крышка не даст запаху распространиться, а пакет внутри облегчит уборку.

Солнце мешает за рулём? Тонированный лист устранит блики. Просто приклейте его на стекло — он легко снимается и перемещается.

Замёрзшие стёкла утром? Паркуйтесь лицом на восток. Утреннее солнце само разморозит лобовое стекло.

Ключ плохо ловит сигнал? Поднесите его к подбородку. Да, это звучит странно, но биофизика не врёт — радиус увеличивается.

Эти советы — просты, но эффективны. Попробуйте хоть один — и уже не сможете без него ездить!

Уточнения

Ва́нтуз (от фр. ventouse — «стеклянная медицинская банка»; также квач) — сантехнический инструмент для механической прочистки засоров в трубах канализации и удаления из них воздуха, препятствующего движению воды, а также использования эффекта «гидравлического удара» для продавливания небольших пробок-засоров.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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