Не только сигналка и регистратор: чем ещё набивают салоны водители в 2025 году

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый второй водитель в России что-то устанавливает дополнительно в свой автомобиль — и это не только про сигнализацию или «музыку». Совместное исследование «АВТОСТАТ» и Drom.ru показало: автолюбители знают толк в безопасности, комфорте и даже стиле.

Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеорегистратор в машине

Опрос более 8 тысяч человек, проведённый в конце мая 2025 года, раскрыл, какие «плюшки» особенно популярны у наших водителей — и что пока остаётся на любителя.

Видеорегистраторы — абсолютный лидер

48,3% участников опроса установили видеорегистратор. Это не просто модный аксессуар, а реальный способ застраховаться от спорных ситуаций на дороге. Камера — это глаза, которые не моргают.

Противоугонки — безопасность превыше всего

На втором месте — противоугонные системы. Их выбрали 40% автовладельцев. Блокираторы, сигнализации и спутниковые трекеры — всё, чтобы спать спокойнее и не переживать за машину во дворе.

ТОП-5 самых популярных дополнений:

Видеорегистратор — 48,3% Противоугонная система — 40% Шумоизоляция — 19,2% Фаркоп — 17,6% Радар-детектор — 17,3%

Остальные фавориты

Автозвук (17%) — музыка должна быть громкой и чистой.

Предпусковой подогреватель (12,2%) — особенно актуально зимой.

Багажник на крыше (11,9%) — для тех, кто не влезает в стандартный.

Тюнинг, лебёдки и велосипеды

Хотя далеко не каждый решается на лебёдки, светодиодные панели или крепления для велосипедов, такие элементы тоже нашли своих поклонников. Это не массовые, но яркие акценты, которые показывают: у водителей разные потребности и маршруты.

А кто ничего не ставит

Есть и такие — 19,3% респондентов принципиально ничего не доустанавливают. Возможно, им и так хорошо. Но остальные — экспериментируют и усиливают своё авто.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.



