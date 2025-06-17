Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не провода и не генератор: мелочь, из-за которой садится даже новый аккумулятор
Чёлка замерла, длина не двигается: как пробудить рост волос и вернуть густоту
Горько-сладкий привкус: легендарная рок-группа REO Speedwagon собралась в последний раз — что произошло на прощальном концерте
Лето на вкус — но не для всех: ягоды, которые стоит есть с осторожностью
Пропавшие чёрные дыры во Вселенной: учёные похвастались находкой
ЕС нашёл способ обойти вето Венгрии и ударить по российскому газу
Ева Карицкая яростно отреагировала на интервью последней девушки Паши Техника: меня трясёт
Вино, дьявол и замки: французская деревня, в которую вы влюбитесь с первого бокала
Без плиты, без заморочек, без истерик — желе из земляники для тех, кому просто хочется сладкого

Не только сигналка и регистратор: чем ещё набивают салоны водители в 2025 году

2:18
Авто

Каждый второй водитель в России что-то устанавливает дополнительно в свой автомобиль — и это не только про сигнализацию или «музыку». Совместное исследование «АВТОСТАТ» и Drom.ru показало: автолюбители знают толк в безопасности, комфорте и даже стиле.

Видеорегистратор в машине
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеорегистратор в машине

Опрос более 8 тысяч человек, проведённый в конце мая 2025 года, раскрыл, какие «плюшки» особенно популярны у наших водителей — и что пока остаётся на любителя.

Видеорегистраторы — абсолютный лидер

48,3% участников опроса установили видеорегистратор. Это не просто модный аксессуар, а реальный способ застраховаться от спорных ситуаций на дороге. Камера — это глаза, которые не моргают.

Противоугонки — безопасность превыше всего

На втором месте — противоугонные системы. Их выбрали 40% автовладельцев. Блокираторы, сигнализации и спутниковые трекеры — всё, чтобы спать спокойнее и не переживать за машину во дворе.

ТОП-5 самых популярных дополнений:

  1. Видеорегистратор — 48,3%

  2. Противоугонная система — 40%

  3. Шумоизоляция — 19,2%

  4. Фаркоп — 17,6%

  5. Радар-детектор — 17,3%

Остальные фавориты

  • Автозвук (17%) — музыка должна быть громкой и чистой.

  • Предпусковой подогреватель (12,2%) — особенно актуально зимой.

  • Багажник на крыше (11,9%) — для тех, кто не влезает в стандартный.

Тюнинг, лебёдки и велосипеды

Хотя далеко не каждый решается на лебёдки, светодиодные панели или крепления для велосипедов, такие элементы тоже нашли своих поклонников. Это не массовые, но яркие акценты, которые показывают: у водителей разные потребности и маршруты.

А кто ничего не ставит

Есть и такие — 19,3% респондентов принципиально ничего не доустанавливают. Возможно, им и так хорошо. Но остальные — экспериментируют и усиливают своё авто.

Уточнения

Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Последние материалы
Горько-сладкий привкус: легендарная рок-группа REO Speedwagon собралась в последний раз — что произошло на прощальном концерте
Лето на вкус — но не для всех: ягоды, которые стоит есть с осторожностью
Пропавшие чёрные дыры во Вселенной: учёные похвастались находкой
ЕС нашёл способ обойти вето Венгрии и ударить по российскому газу
Ева Карицкая яростно отреагировала на интервью последней девушки Паши Техника: меня трясёт
Вино, дьявол и замки: французская деревня, в которую вы влюбитесь с первого бокала
Без плиты, без заморочек, без истерик — желе из земляники для тех, кому просто хочется сладкого
У этой змеи ужасная уловка, чтобы заманить добычу: иллюзия, которая обманет даже птицу
Её не кладут в сахар — она уже слаще него: так плодоносит только смородина с этой подкормкой
Звери не успевают убежать: смертельное озеро в Танзании творит жуткие чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.