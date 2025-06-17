Не только сигналка и регистратор: чем ещё набивают салоны водители в 2025 году

Каждый второй водитель в России что-то устанавливает дополнительно в свой автомобиль — и это не только про сигнализацию или «музыку». Совместное исследование «АВТОСТАТ» и Drom.ru показало: автолюбители знают толк в безопасности, комфорте и даже стиле.
Опрос более 8 тысяч человек, проведённый в конце мая 2025 года, раскрыл, какие «плюшки» особенно популярны у наших водителей — и что пока остаётся на любителя.
48,3% участников опроса установили видеорегистратор. Это не просто модный аксессуар, а реальный способ застраховаться от спорных ситуаций на дороге. Камера — это глаза, которые не моргают.
На втором месте — противоугонные системы. Их выбрали 40% автовладельцев. Блокираторы, сигнализации и спутниковые трекеры — всё, чтобы спать спокойнее и не переживать за машину во дворе.
Видеорегистратор — 48,3%
Противоугонная система — 40%
Шумоизоляция — 19,2%
Фаркоп — 17,6%
Радар-детектор — 17,3%
Автозвук (17%) — музыка должна быть громкой и чистой.
Предпусковой подогреватель (12,2%) — особенно актуально зимой.
Багажник на крыше (11,9%) — для тех, кто не влезает в стандартный.
Хотя далеко не каждый решается на лебёдки, светодиодные панели или крепления для велосипедов, такие элементы тоже нашли своих поклонников. Это не массовые, но яркие акценты, которые показывают: у водителей разные потребности и маршруты.
Есть и такие — 19,3% респондентов принципиально ничего не доустанавливают. Возможно, им и так хорошо. Но остальные — экспериментируют и усиливают своё авто.
Видеорегистратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровой видеорегистратор) — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
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