Сигналка — не панацея: какие средства реально пугают угонщиков

Угоны в России — снова на подъеме. Всего за первые пять месяцев 2025 года их число подскочило на 30%, и злоумышленники чаще всего охотятся за отечественными и корейскими авто. Но даже в таких условиях можно эффективно защитить свою машину — и не всегда это требует больших затрат.
Полис каско — это, по сути, финансовая подушка. Он не остановит угонщика, но хотя бы компенсирует ущерб. Особенно актуально для тех, кто ездит на машинах из "группы риска". Это не дешево, но работает, когда прочие меры подвели.
Современные электронные сигнализации и спутниковые трекеры — важный элемент обороны. Угонщики всё чаще натыкаются на "умную" защиту, которую трудно обойти без специальных приборов и времени. А время — не друг воров.
Механические блокираторы — пусть и старомодны, но невероятно эффективны. Их трудно и долго снимать, а значит, злоумышленники скорее пройдут мимо, чем будут возиться под прицелом камер. Руль, коробка, педали — блокируй всё, что можно.
Ты оставляешь машину на ночь?
Вот несколько правил:
выбирай охраняемые стоянки или хотя бы зоны с камерами;
освещённое место лучше любого переулка;
не оставляй ключи, документы и ценные вещи в салоне.
Автоэксперт напоминает: комбинация простых мер снижает риск угона в разы. Угонщики не любят сложности — им нужна лёгкая цель. Сделай свою машину неудобной для кражи — и она не попадёт в статистику.
Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее:
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