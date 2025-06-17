Сигналка — не панацея: какие средства реально пугают угонщиков

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Угоны в России — снова на подъеме. Всего за первые пять месяцев 2025 года их число подскочило на 30%, и злоумышленники чаще всего охотятся за отечественными и корейскими авто. Но даже в таких условиях можно эффективно защитить свою машину — и не всегда это требует больших затрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Преступник вскрывает машину

Каско: минимум спокойствия

Полис каско — это, по сути, финансовая подушка. Он не остановит угонщика, но хотя бы компенсирует ущерб. Особенно актуально для тех, кто ездит на машинах из "группы риска". Это не дешево, но работает, когда прочие меры подвели.

Электроника + спутник = умная защита

Современные электронные сигнализации и спутниковые трекеры — важный элемент обороны. Угонщики всё чаще натыкаются на "умную" защиту, которую трудно обойти без специальных приборов и времени. А время — не друг воров.

Механика, которая пугает

Механические блокираторы — пусть и старомодны, но невероятно эффективны. Их трудно и долго снимать, а значит, злоумышленники скорее пройдут мимо, чем будут возиться под прицелом камер. Руль, коробка, педали — блокируй всё, что можно.

Парковка — не мелочь

Ты оставляешь машину на ночь?

Вот несколько правил:

выбирай охраняемые стоянки или хотя бы зоны с камерами;

освещённое место лучше любого переулка;

не оставляй ключи, документы и ценные вещи в салоне.

Маленькие действия — большая защита

Автоэксперт напоминает: комбинация простых мер снижает риск угона в разы. Угонщики не любят сложности — им нужна лёгкая цель. Сделай свою машину неудобной для кражи — и она не попадёт в статистику.

Уточнения

Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее:



