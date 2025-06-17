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Старые модели, новые победы: как Priora удерживает лидерство в 2025 году

2:08
Авто

Рынок подержанных машин в России переживает спокойствие: в мае 2025 года — ни скачков, ни падений. Как говорят в "Авито Авто", интерес к автомобилям остался практически на апрельском уровне. Не изменилась и средняя цена — всё те же 800 тысяч рублей. Но это затишье — вовсе не признак стагнации. Напротив, оно играет на руку покупателю.

lada priora
Фото: Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License
lada priora

LADA снова впереди

Каждый четвёртый просмотр на платформе пришёлся на машины LADA — 25,8%. Это в три с лишним раза больше, чем у ближайшего преследователя.

В тройку лидеров также вошли:

  • Toyota - 7,2%

  • Hyundai - 5,6%

А чуть позади — Kia (5,5%) и Volkswagen (4,7%).

Какие модели на пике внимания

Безоговорочный лидер по просмотрам — LADA Priora (4,2%).

Немного уступили:

  • LADA Granta - 3,3%

  • 2114 Samara - 2,6%

Не отстают и иномарки: Hyundai Solaris и Toyota Camry - по 2% интереса.

Что продают чаще всего

Состав объявлений повторяет вкусы покупателей.

Больше всего на платформе выставлены:

  • LADA Granta — 3,1%

  • LADA Priora — 2,5%

  • Hyundai Solaris — 1,8%

  • LADA Kalina — 1,7%

  • Kia Rio — 1,6%

А вот Daewoo Matiz удивил: количество объявлений по нему выросло сразу на 6,1%. Видимо, кто-то массово пересаживается на что-то посвежее.

Комментарий от "Авито"

Андрей Ковалев из "Авито" считает, что сейчас на вторичном рынке — идеальное время для покупки: "Стабильные цены, широкий выбор, а главное — высокая доступность. Особенно это важно для тех, кто ищет бюджетный транспорт. LADA Priora и Granta остаются главными героями этой сцены".

Уточнения

LADA Priora — семейство рестайлинговых российских автомобилей, ранее носивших названия «Lada 110», «Lada 111», «Lada 112», III группы малого класса, выпускавшихся ПАО «АвтоВАЗ» c 2007 по 2018 год. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 ВАЗ-2170.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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