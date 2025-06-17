Старые модели, новые победы: как Priora удерживает лидерство в 2025 году

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок подержанных машин в России переживает спокойствие: в мае 2025 года — ни скачков, ни падений. Как говорят в "Авито Авто", интерес к автомобилям остался практически на апрельском уровне. Не изменилась и средняя цена — всё те же 800 тысяч рублей. Но это затишье — вовсе не признак стагнации. Напротив, оно играет на руку покупателю.

Фото: Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License lada priora

LADA снова впереди

Каждый четвёртый просмотр на платформе пришёлся на машины LADA — 25,8%. Это в три с лишним раза больше, чем у ближайшего преследователя.

В тройку лидеров также вошли:

Toyota - 7,2%

Hyundai - 5,6%

А чуть позади — Kia (5,5%) и Volkswagen (4,7%).

Какие модели на пике внимания

Безоговорочный лидер по просмотрам — LADA Priora (4,2%).

Немного уступили:

LADA Granta - 3,3%

2114 Samara - 2,6%

Не отстают и иномарки: Hyundai Solaris и Toyota Camry - по 2% интереса.

Что продают чаще всего

Состав объявлений повторяет вкусы покупателей.

Больше всего на платформе выставлены:

LADA Granta — 3,1%

LADA Priora — 2,5%

Hyundai Solaris — 1,8%

LADA Kalina — 1,7%

Kia Rio — 1,6%

А вот Daewoo Matiz удивил: количество объявлений по нему выросло сразу на 6,1%. Видимо, кто-то массово пересаживается на что-то посвежее.

Комментарий от "Авито"

Андрей Ковалев из "Авито" считает, что сейчас на вторичном рынке — идеальное время для покупки: "Стабильные цены, широкий выбор, а главное — высокая доступность. Особенно это важно для тех, кто ищет бюджетный транспорт. LADA Priora и Granta остаются главными героями этой сцены".

Уточнения

LADA Priora — семейство рестайлинговых российских автомобилей, ранее носивших названия «Lada 110», «Lada 111», «Lada 112», III группы малого класса, выпускавшихся ПАО «АвтоВАЗ» c 2007 по 2018 год. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 ВАЗ-2170.

