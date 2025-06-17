Старые модели, новые победы: как Priora удерживает лидерство в 2025 году

Рынок подержанных машин в России переживает спокойствие: в мае 2025 года — ни скачков, ни падений. Как говорят в "Авито Авто", интерес к автомобилям остался практически на апрельском уровне. Не изменилась и средняя цена — всё те же 800 тысяч рублей. Но это затишье — вовсе не признак стагнации. Напротив, оно играет на руку покупателю.
Каждый четвёртый просмотр на платформе пришёлся на машины LADA — 25,8%. Это в три с лишним раза больше, чем у ближайшего преследователя.
В тройку лидеров также вошли:
Toyota - 7,2%
Hyundai - 5,6%
А чуть позади — Kia (5,5%) и Volkswagen (4,7%).
Безоговорочный лидер по просмотрам — LADA Priora (4,2%).
Немного уступили:
LADA Granta - 3,3%
2114 Samara - 2,6%
Не отстают и иномарки: Hyundai Solaris и Toyota Camry - по 2% интереса.
Состав объявлений повторяет вкусы покупателей.
Больше всего на платформе выставлены:
LADA Granta — 3,1%
LADA Priora — 2,5%
Hyundai Solaris — 1,8%
LADA Kalina — 1,7%
Kia Rio — 1,6%
А вот Daewoo Matiz удивил: количество объявлений по нему выросло сразу на 6,1%. Видимо, кто-то массово пересаживается на что-то посвежее.
Андрей Ковалев из "Авито" считает, что сейчас на вторичном рынке — идеальное время для покупки: "Стабильные цены, широкий выбор, а главное — высокая доступность. Особенно это важно для тех, кто ищет бюджетный транспорт. LADA Priora и Granta остаются главными героями этой сцены".
LADA Priora — семейство рестайлинговых российских автомобилей, ранее носивших названия «Lada 110», «Lada 111», «Lada 112», III группы малого класса, выпускавшихся ПАО «АвтоВАЗ» c 2007 по 2018 год. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 ВАЗ-2170.
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