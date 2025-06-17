Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пионы говорят спасибо: как правильная подкормка перед цветением изменит всё
Метал без возраста: как Metallica доказали, что их риффы всё ещё бьют в живот
Драгоценности из глубин Земли: куда делось золото, которое было у нас под носом
Когда бонусные мили становятся ловушкой? Шокирующая история авиапассажира
Пора ставить счётчик: скоро платить будете по тройному тарифу
Трендовые тренировки: эти упражнения улучшат ваш день, даже не выходя из дома
Медитация и осознанность имеют темную сторону, которую часто упускают из виду: вот что она таит
Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья
Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney

Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься

1:59
Авто

Ты много лет спокойно ставишь машину у дома, а потом — бац! — штраф за парковку. На первый взгляд — абсурд. Место привычное, ни травинки в поле зрения. Но у закона свои глаза.

Машины под деревьями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Машины под деревьями

Оказывается, штраф вполне законен, даже если «газон» больше похож на пустырь. Всё дело в бумагах. По документам территория может считаться газоном, даже если там давно нет травы. А если это так — парковка считается нарушением.

Кто может оштрафовать

Если дом многоквартирный, участок под окнами может быть:

  • в собственности города — тогда штрафуют муниципальные службы;

  • у ТСЖ — тогда сначала придёт предписание, а потом возможно обращение в ГИБДД.

У частных домов всё чуть проще: если земля — твоя собственность, штрафа не будет. Но если участок относится к муниципалитету, или жалуются соседи — можно попасть под статью.

Как понять, что именно считается нарушением

По словам юриста Антона Палюлина, всё зависит от того, насколько глубоко автомобиль «заехал» на газон:

  • все четыре колеса — точно нарушение;

  • два колеса — спорная ситуация, но часто тоже заканчивается штрафом, особенно если мешает пешеходам или портит землю;

  • зимой можно попытаться оспорить, ссылаясь на то, что под снегом не видно, что это газон.

Штрафы и как их оспорить

В Москве и Питере — от 3000 до 5000 рублей, в регионах — от 500 до 2000.

Есть способы защититься:

  • нет явных признаков газона — табличек, бордюров, зелёного покрова;

  • земля — собственность ТСЖ, а не муниципалитета;

  • в материалах дела нет чётких фото с нарушением.

Не паркуйтесь на земле, где нет асфальта, плитки или другого твёрдого покрытия. Даже если кажется, что это просто «пустырь», это может оказаться дорого.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем
Домашние животные
Не беги, не лежи: как спастись при встрече с лосем Аудио 
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Авто
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Пионы говорят спасибо: как правильная подкормка перед цветением изменит всё
Метал без возраста: как Metallica доказали, что их риффы всё ещё бьют в живот
Драгоценности из глубин Земли: куда делось золото, которое было у нас под носом
Когда бонусные мили становятся ловушкой? Шокирующая история авиапассажира
Пора ставить счётчик: скоро платить будете по тройному тарифу
Трендовые тренировки: эти упражнения улучшат ваш день, даже не выходя из дома
Медитация и осознанность имеют темную сторону, которую часто упускают из виду: вот что она таит
Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья
Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney
Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.