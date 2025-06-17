Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься

Ты много лет спокойно ставишь машину у дома, а потом — бац! — штраф за парковку. На первый взгляд — абсурд. Место привычное, ни травинки в поле зрения. Но у закона свои глаза.
Оказывается, штраф вполне законен, даже если «газон» больше похож на пустырь. Всё дело в бумагах. По документам территория может считаться газоном, даже если там давно нет травы. А если это так — парковка считается нарушением.
Если дом многоквартирный, участок под окнами может быть:
в собственности города — тогда штрафуют муниципальные службы;
у ТСЖ — тогда сначала придёт предписание, а потом возможно обращение в ГИБДД.
У частных домов всё чуть проще: если земля — твоя собственность, штрафа не будет. Но если участок относится к муниципалитету, или жалуются соседи — можно попасть под статью.
По словам юриста Антона Палюлина, всё зависит от того, насколько глубоко автомобиль «заехал» на газон:
все четыре колеса — точно нарушение;
два колеса — спорная ситуация, но часто тоже заканчивается штрафом, особенно если мешает пешеходам или портит землю;
зимой можно попытаться оспорить, ссылаясь на то, что под снегом не видно, что это газон.
В Москве и Питере — от 3000 до 5000 рублей, в регионах — от 500 до 2000.
Есть способы защититься:
нет явных признаков газона — табличек, бордюров, зелёного покрова;
земля — собственность ТСЖ, а не муниципалитета;
в материалах дела нет чётких фото с нарушением.
Не паркуйтесь на земле, где нет асфальта, плитки или другого твёрдого покрытия. Даже если кажется, что это просто «пустырь», это может оказаться дорого.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.
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